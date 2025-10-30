Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 22:39
Цитата:
Вот именно. Может ничего бы и не случилось плохого вообще.
111:
Это нормальный процесс и это надо было делать давно
Отправлено: 30.10.25 - 22:41
Самое обидное для меня, что Путин дрогнул и послал просить Дмитриева на коленях не применять санкции, сдался, не захватил и не уничтожил Славянск и Краматорск
Отправлено: 30.10.25 - 22:45
Отправлено: 30.10.25 - 22:55
Цитата:
Цитата:
А что собственного плохого случилось?
Думаю все в пределах нормы, мы показали кто такие мы, всему миру и освободили настоящих русских, а кто останется там , за Славянском и Краматорском это наши враги
История лишь разложила по полочкам, кто враг и кто друг
А то наше руководство ошибочно думала что украинцы наши братья, на нет, даже Монтян украинка, зетпатриотка стала врагом
Не разобрался с Беглицким, по моему тоже этнический украинец, что то попадалось с утра на ютубе
maxsaf:
Цитата:
Может ничего бы и не случилось плохого вообще.
Отправлено: 30.10.25 - 22:58
Покровск, Константиновка, Мирноград, уже наши, но это же мелочь, если не возьмем Славянск, мы окажемся не там, где мы сейчас и воевать поэтому надо до весны лета минимум..
Отправлено: 30.10.25 - 23:24
Отправлено: 30.10.25 - 23:25
Отправлено: 30.10.25 - 23:34
Цитата:
А вы в ответ в рудном улицу ХХ лет октября переименуйте в улицу Микеле Плачидо, старшее поколение его знает и любит.
111:
Абаю Кунанбаеву поставили в Италии памятник
Отправлено: 31.10.25 - 20:49
Цитата:
Цитата:
111:
И как?
Цитата:
111: Ладно, пусть будет так
Отправлено: 31.10.25 - 20:56
Цитата:
Даже в мыслях не было такого
111: Опять провоцируешь?
Отправлено: 31.10.25 - 21:15
Цитата:
Это зависит от направления ветра
Гога: -----Так Марик теперь кто - русский или индеец ???
Отправлено: 01.11.25 - 11:05
Ещё один подкаст, в котором, среди прочего, поведают что самая эффективная конструкция двигательного аппарата, известная на данный момент,....у мух а нифига не у гепардов
Отправлено: 01.11.25 - 11:08
Цитата:
А в штиль хотите сказать происходит что-то сродни эпилептическому припадку, когда все конструктивные элементы активируются одновременно?
maxsaf:
Это зависит от направления ветра
Отправлено: 01.11.25 - 11:10
Цитата:
У него национальность - квантовое состояние. Там промежуточных вариантов не бывает, даже в штиль
[Исправлено: maxsaf, 01.11.2025 - 12:11]
Карачун:
А в штиль хотите сказать происходит что-то сродни эпилептическому припадку, когда все конструктивные элементы активируются одновременно?
[Исправлено: maxsaf, 01.11.2025 - 12:11]
Отправлено: 01.11.25 - 11:15
Цитата:
Эк вы, батенька, векторные величины к эффекту наблюдателя присуропили.
maxsaf:
квантовое явление.
