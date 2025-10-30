НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Страница 646 из 646
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 22:39
#9676
Цитата:
111:
Это нормальный процесс и это надо было делать давно

Вот именно. Может ничего бы и не случилось плохого вообще.
1
111
17.01.12
46475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 22:41
#9677
Самое обидное для меня, что Путин дрогнул и послал просить Дмитриева на коленях не применять санкции, сдался, не захватил и не уничтожил Славянск и Краматорск
1
111
17.01.12
46475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 22:45
#9678
С этим инстаграмом и ютубом у меня уже более 4х тысяч сообщений не прочитанных, отстал от новостей

1
111
17.01.12
46475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 22:55
#9679
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Может ничего бы и не случилось плохого вообще.

А что собственного плохого случилось?
Думаю все в пределах нормы, мы показали кто такие мы, всему миру и освободили настоящих русских, а кто останется там , за Славянском и Краматорском это наши враги
История лишь разложила по полочкам, кто враг и кто друг
А то наше руководство ошибочно думала что украинцы наши братья, на нет, даже Монтян украинка, зетпатриотка стала врагом
Не разобрался с Беглицким, по моему тоже этнический украинец, что то попадалось с утра на ютубе
1
111
17.01.12
46475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 22:58
#9680
Покровск, Константиновка, Мирноград, уже наши, но это же мелочь, если не возьмем Славянск, мы окажемся не там, где мы сейчас и воевать поэтому надо до весны лета минимум..
1
111
17.01.12
46475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 23:24
#9681
Абаю Кунанбаеву поставили в Италии памятник

1
111
17.01.12
46475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 23:25
#9682
Говорим о нашей истории

maxsaf
maxsaf
27.05.18
29184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 23:34
#9683
Цитата:
111:
Абаю Кунанбаеву поставили в Италии памятник

А вы в ответ в рудном улицу ХХ лет октября переименуйте в улицу Микеле Плачидо, старшее поколение его знает и любит. :lol:
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.10.25 - 20:49
#9684
Цитата:
111:
И как?

Цитата:
111: Ладно, пусть будет так
:lol:
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.10.25 - 20:56
#9685
Цитата:
111: Опять провоцируешь?

Даже в мыслях не было такого :lol:
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.10.25 - 21:15
#9686
Цитата:
Гога: -----Так Марик теперь кто - русский или индеец ???


Это зависит от направления ветра :lol:
К
Карачун
23.04.23
1941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 11:05
#9687
Ещё один подкаст, в котором, среди прочего, поведают что самая эффективная конструкция двигательного аппарата, известная на данный момент,....у мух а нифига не у гепардов :lol:
К
Карачун
23.04.23
1941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 11:08
#9688
Цитата:
maxsaf:
Это зависит от направления ветра

А в штиль хотите сказать происходит что-то сродни эпилептическому припадку, когда все конструктивные элементы активируются одновременно?
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 11:10
#9689
Цитата:
Карачун:
А в штиль хотите сказать происходит что-то сродни эпилептическому припадку, когда все конструктивные элементы активируются одновременно?

У него национальность - квантовое состояние. Там промежуточных вариантов не бывает, даже в штиль :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2025 - 12:11]
К
Карачун
23.04.23
1941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 11:15
#9690
Цитата:
maxsaf:
квантовое явление.

Эк вы, батенька, векторные величины к эффекту наблюдателя присуропили. :lol:
