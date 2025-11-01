НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Диана ОКРЕМОВА: Секретная жизнь мирных митингов
 
 
Диана ОКРЕМОВА: Секретная жизнь мирных митингов
Отправлено: 01.11.25 - 10:55
«Меньше знаешь - крепче общественная безопасность» - таким принципом руководствуется акимат Астаны, наотрез отказываясь предоставить гражданам информацию о мирных собраниях. Местный исполнительный орган так сильно печется о порядке и защите персональных данных, что открыто игнорирует законы, Конституцию и элементарно здравый смысл.
Re: Диана ОКРЕМОВА: Секретная жизнь мирных митингов
Отправлено: 01.11.25 - 10:55
Пишите в соцсетях, что митинг состоится онлайн, оставляете QR код или ссылку на платформу, Discord, Телегу, или группу в впцапе, а можно сразу на все платформы. Назначает главных, они повыступают, остальные лежа на диване послушают, и дальше можно спать. Ни погромов, ни синяков, и запись митинга можно потом пересмотреть. :lol:
Re: Диана ОКРЕМОВА: Секретная жизнь мирных митингов
Отправлено: 01.11.25 - 11:08
Цитата:
Но акимат решил, что эта информация должна остаться секретом, сославшись на... закон о защите персональных данных и отсутствие обязанности предоставлять такие сведения.

Не, так не пойдет. Надо скан ответа в СМИ, сюда, например. Читатели начнут возмущаться, как это отсутствие обязанностей, какой такой закон о защите, и т.д. Может с резонансом что-то и изменится.
