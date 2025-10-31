Отправлено: - 16:24

Цитата:Стою у пекарни. Красивая. Ах как вкусно прхнет. Хоть и мой диетолог коворит Виталя лучше бухни чем хлеб нахруси).Кайрат. Выходит тип пердун. Польский. Говорит а че ты ты ту фотаешь. А?). Я ему сходу. Купить хочу. Кучу , а денег в кармане.. Вытаскиваю 20 0000.. Он а че это?Это говорю ему тенге. Это в этом году Китай обогноло ввп даваай согошлашайсь пока я не передумал.Ну короче поржалм . Он и предложил. Ая понял. Давай со мной в церковь. Посмотришь