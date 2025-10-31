НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Участок земли стоимостью 1,2 млрд тенге изъяли по иску прокуратуры Костаная
 
 
Участок земли стоимостью 1,2 млрд тенге изъяли по иску прокуратуры Костаная
Отправлено: 31.10.25 - 21:30
Прокуратура установила, что участок был передан без проведения обязательного аукциона, а также с нарушением санитарно-защитных норм. Кроме того, выявлены факты нецелевого использования земли. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры.
Читать новость

Re: Участок земли стоимостью 1,2 млрд тенге изъяли по иску...
Отправлено: 31.10.25 - 21:30
Да уж, какая же скупая, пресс-служба облпрокуратуры по предоставленной информации...
Где земля, какая земля?
Может эти земли до АБЗ+ при СССР были во владении ДРСУ-43?
Ау, АБЗ+ вы бы хоть оставьте комментарии...
