≡ Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52860
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 19:45
В Threads активно обсуждают пост девушки, которая заметила поразительное сходство между внешностью своей матери и женщин из индейских племен Америки. В комментариях пользователи делятся наблюдениями, вспоминают личные случаи и приводят научные аргументы.
Читать новость

Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:19
Цитата:
ACROS:
А, если они замутят канадский или сво йиндейский "КАНТАР", вспомнят что :- земля - ИХ

Северная Америка накопила большой опыт решения таких вопросов ;-)
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:24
Цитата:
ACROS:
обратно к нам, тем более сейчас у нас ценники- не актуальны ???

У вас случайно нет родственников в Новой Зеландии. По мне так неплохой вариант ;-)
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:28
Просто писатель статьи видимо очень хочет, на свою историческую родину, в резервации! :lol: 8-)
