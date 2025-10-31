Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев

Отправлено: - 20:43

Ряд историков, например, Жаксылык Сабитов, утверждают, что американские индейцы не являются близкими родственниками казахов и считают распространённое мнение о близком родстве мифом. Генетические исследования подтверждают, что индейцы Северной Америки происходят от популяций, мигрировавших из Сибири (Восточная Евразия) через Берингию десятки тысяч лет назад.

У большинства индейцев Северной Америки доминирующей является гаплогруппа Q по Y-хромосоме.

У казахов наблюдается разнообразие гаплогрупп, включая C (чаще у восточных племён, имеющая родство с коренными народами Сибири и индейцами), R1a (связанная с индоевропейскими и скифскими популяциями), и J2 (ближневосточная).

Таким образом, если общие генетические корни и существуют, они относятся к глубокой древности (тысячи лет назад) и связаны с общим предковым населением Восточной Евразии и Сибири, а не с прямым и недавним родством.