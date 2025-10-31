Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52860
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 19:45
В Threads активно обсуждают пост девушки, которая заметила поразительное сходство между внешностью своей матери и женщин из индейских племен Америки. В комментариях пользователи делятся наблюдениями, вспоминают личные случаи и приводят научные аргументы.
Читать новость
Читать новость
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 19:45
Полная ХЕРНЯ !!!
Из той же серии, про то что якобы: - Чингизхан- казах.
Недавно в соцсетях опубликовали потреты Тарантино и какого то русского артиста ( довольно известный артист- фамилию его подзабыл)- сходство почти один в один, так же как и сходство мамы этой девушки с индейской женщиной.
Камчатка - тоже НАША, потому что от слова - КАМЧА.
Из той же серии, про то что якобы: - Чингизхан- казах.
Недавно в соцсетях опубликовали потреты Тарантино и какого то русского артиста ( довольно известный артист- фамилию его подзабыл)- сходство почти один в один, так же как и сходство мамы этой девушки с индейской женщиной.
Камчатка - тоже НАША, потому что от слова - КАМЧА.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4785
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 19:55
Давно так не смеялся, это надо же то такого додуматься!!!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46475
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:01
Тридс та еще помойка, даже хуже Инстаграма, побыл там, заработал три штрафа, говорят там одни девчонки о каких то девичьих проблемах, отключил тридс, тем более те штрафы или наказания влияют и на Инстаграмм
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:09
Дело задорнова живет! Тот правда английский от русского "производил". Темные века грядут, мракобесие будет цвести и пахнуть, ещё чуток и "ведьм" заново на костры потащат. Правильно, нафига учиться, "голову греть", как там у нас нынче? Каждый важен и ценен? Ага.
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:14
Цитата:
А какие соцсети не помойка? Даже само название - "социальные сети" - имеет весьма характерное амбре отхожего места.
111:
Тридс та еще помойка
Тридс та еще помойка
А какие соцсети не помойка? Даже само название - "социальные сети" - имеет весьма характерное амбре отхожего места.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46475
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:40
Цитата:
Цитата:
Это верно, только потому, что там буквально находятся все, от слова совсем, не как тут, 10-15 человек, а миллионы.
Но тем не менее, даже на помойке очень порой интересно, только потому, что тебя облепят там такие же мухи, подобные тебе на какой нибудь определенной кучке, на других кучках сидят и посвистывают другие..
Suum cuique, каждому свое..
Карачун:
Цитата:
социальные сети" - имеет весьма характерное амбре отхожего места.
Это верно, только потому, что там буквально находятся все, от слова совсем, не как тут, 10-15 человек, а миллионы.
Но тем не менее, даже на помойке очень порой интересно, только потому, что тебя облепят там такие же мухи, подобные тебе на какой нибудь определенной кучке, на других кучках сидят и посвистывают другие..
Suum cuique, каждому свое..
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:43
Ряд историков, например, Жаксылык Сабитов, утверждают, что американские индейцы не являются близкими родственниками казахов и считают распространённое мнение о близком родстве мифом. Генетические исследования подтверждают, что индейцы Северной Америки происходят от популяций, мигрировавших из Сибири (Восточная Евразия) через Берингию десятки тысяч лет назад.
У большинства индейцев Северной Америки доминирующей является гаплогруппа Q по Y-хромосоме.
У казахов наблюдается разнообразие гаплогрупп, включая C (чаще у восточных племён, имеющая родство с коренными народами Сибири и индейцами), R1a (связанная с индоевропейскими и скифскими популяциями), и J2 (ближневосточная).
Таким образом, если общие генетические корни и существуют, они относятся к глубокой древности (тысячи лет назад) и связаны с общим предковым населением Восточной Евразии и Сибири, а не с прямым и недавним родством.
У большинства индейцев Северной Америки доминирующей является гаплогруппа Q по Y-хромосоме.
У казахов наблюдается разнообразие гаплогрупп, включая C (чаще у восточных племён, имеющая родство с коренными народами Сибири и индейцами), R1a (связанная с индоевропейскими и скифскими популяциями), и J2 (ближневосточная).
Таким образом, если общие генетические корни и существуют, они относятся к глубокой древности (тысячи лет назад) и связаны с общим предковым населением Восточной Евразии и Сибири, а не с прямым и недавним родством.
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:50
Цитата:
Короче, Склифосовский: - бежали от одних казахов, попали к другим казахам- так выходит ????
Хрпен редьки слаще или не слаще ???
maxsaf:
общие генетические корни и существуют
общие генетические корни и существуют
Короче, Склифосовский: - бежали от одних казахов, попали к другим казахам- так выходит ????
Хрпен редьки слаще или не слаще ???
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:54
Цитата:
Наши в резервациях
ACROS:
бежали от одних казахов, попали к другим казахам- так выходит ????
бежали от одних казахов, попали к другим казахам- так выходит ????
Наши в резервациях
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:59
Цитата:
-----Так Марик теперь кто - русский или индеец ???
maxsaf:
Наши в резервациях
Наши в резервациях
-----Так Марик теперь кто - русский или индеец ???
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:02
Цитата:
А, если они замутят канадский или сво йиндейский "КАНТАР", вспомнят что :- земля - ИХ; они - ТИТУЛЬНАЯ нация и так далее: - обратно к нам, тем более сейчас у нас ценники- не актуальны ???
maxsaf:
Наши в резервациях
Наши в резервациях
А, если они замутят канадский или сво йиндейский "КАНТАР", вспомнят что :- земля - ИХ; они - ТИТУЛЬНАЯ нация и так далее: - обратно к нам, тем более сейчас у нас ценники- не актуальны ???
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:04
Цитата:
Согласен. И на главной странице каждой социальной сети это выражение должно быть.
111:
Suum cuique, каждому свое..
Suum cuique, каждому свое..
Согласен. И на главной странице каждой социальной сети это выражение должно быть.
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:05
Цитата:
Представитель: - РУССКОГО мира.
Гога:
Марик теперь кто - русский или индеец
Марик теперь кто - русский или индеец
Представитель: - РУССКОГО мира.
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:09
Цитата:
-----Так Марик теперь кто - русский или индеец ???
maxsaf:
Наши в резервациях
Наши в резервациях
-----Так Марик теперь кто - русский или индеец ???
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать