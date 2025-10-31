НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52860
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 19:45
В Threads активно обсуждают пост девушки, которая заметила поразительное сходство между внешностью своей матери и женщин из индейских племен Америки. В комментариях пользователи делятся наблюдениями, вспоминают личные случаи и приводят научные аргументы.
Читать новость

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8564
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 19:45
#1
Полная ХЕРНЯ !!!

Из той же серии, про то что якобы: - Чингизхан- казах.

Недавно в соцсетях опубликовали потреты Тарантино и какого то русского артиста ( довольно известный артист- фамилию его подзабыл)- сходство почти один в один, так же как и сходство мамы этой девушки с индейской женщиной.

Камчатка - тоже НАША, потому что от слова - КАМЧА.
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4785
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 19:55
#2
Давно так не смеялся, это надо же то такого додуматься!!! :lol: :lol:
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46475
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:01
#3
Тридс та еще помойка, даже хуже Инстаграма, побыл там, заработал три штрафа, говорят там одни девчонки о каких то девичьих проблемах, отключил тридс, тем более те штрафы или наказания влияют и на Инстаграмм
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1938
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:09
#4
Дело задорнова живет! Тот правда английский от русского "производил". Темные века грядут, мракобесие будет цвести и пахнуть, ещё чуток и "ведьм" заново на костры потащат. Правильно, нафига учиться, "голову греть", как там у нас нынче? Каждый важен и ценен? Ага.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1938
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:14
#5
Цитата:
111:
Тридс та еще помойка

А какие соцсети не помойка? Даже само название - "социальные сети" - имеет весьма характерное амбре отхожего места.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46475
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:40
#6
Цитата:
Карачун:

Цитата:
социальные сети" - имеет весьма характерное амбре отхожего места.

Это верно, только потому, что там буквально находятся все, от слова совсем, не как тут, 10-15 человек, а миллионы.
Но тем не менее, даже на помойке очень порой интересно, только потому, что тебя облепят там такие же мухи, подобные тебе на какой нибудь определенной кучке, на других кучках сидят и посвистывают другие..
Suum cuique, каждому свое..
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29179
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:43
#7
Ряд историков, например, Жаксылык Сабитов, утверждают, что американские индейцы не являются близкими родственниками казахов и считают распространённое мнение о близком родстве мифом. Генетические исследования подтверждают, что индейцы Северной Америки происходят от популяций, мигрировавших из Сибири (Восточная Евразия) через Берингию десятки тысяч лет назад.
У большинства индейцев Северной Америки доминирующей является гаплогруппа Q по Y-хромосоме.
У казахов наблюдается разнообразие гаплогрупп, включая C (чаще у восточных племён, имеющая родство с коренными народами Сибири и индейцами), R1a (связанная с индоевропейскими и скифскими популяциями), и J2 (ближневосточная).
Таким образом, если общие генетические корни и существуют, они относятся к глубокой древности (тысячи лет назад) и связаны с общим предковым населением Восточной Евразии и Сибири, а не с прямым и недавним родством.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8564
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:50
#8
Цитата:
maxsaf:
общие генетические корни и существуют


Короче, Склифосовский: - бежали от одних казахов, попали к другим казахам- так выходит ????
Хрпен редьки слаще или не слаще ???
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29179
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:54
#9
Цитата:
ACROS:
бежали от одних казахов, попали к другим казахам- так выходит ????

Наши в резервациях ;-)
Гога
Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12272
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 20:59
#10
Цитата:
maxsaf:
Наши в резервациях

-----Так Марик теперь кто - русский или индеец ???
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8564
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:02
#11
Цитата:
maxsaf:
Наши в резервациях


А, если они замутят канадский или сво йиндейский "КАНТАР", вспомнят что :- земля - ИХ; они - ТИТУЛЬНАЯ нация и так далее: - обратно к нам, тем более сейчас у нас ценники- не актуальны ???
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1938
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:04
#12
Цитата:
111:
Suum cuique, каждому свое..

Согласен. И на главной странице каждой социальной сети это выражение должно быть.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8564
Re: Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:05
#13
Цитата:
Гога:
Марик теперь кто - русский или индеец


Представитель: - РУССКОГО мира.
Гога
Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12272
Внешнее сходство казахов с индейцами удивило казахстанцев
Отправлено: 31.10.25 - 21:09
#14
Цитата:
maxsaf:
Наши в резервациях

-----Так Марик теперь кто - русский или индеец ???
