Отправлено: - 12:30

open:

глава по сути тот же аким

Цитата:До 6 февраля 2023 года его должность называлась Президент Республики Татарстан.С конца 2014 года был единственный Президент субъекта федерации.Также Татарстан имеет свою Конституцию.Считаю, что он не чета нашему Акиму.А вот Губернатор тот же Аким.