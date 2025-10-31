НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ 4 года и 6 месяцев колонии - такое наказание дали бывшему прокурору Рудного. Судья объяснил приговор
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52856
4 года и 6 месяцев колонии - такое наказание дали бывшему прокурору Рудного. Судья объяснил приговор
Отправлено: 31.10.25 - 14:24
Мурата Успанова в зал судебного заседания доставили под усиленным конвоем из пяти полицейских. На оглашение приговора пришли его родственники и друзья. Успанов во время разъяснения судьи все время смотрел в пол, а после коротко ответил, что приговор ему понятен.
Читать новость

О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
544
Re: 4 года и 6 месяцев колонии - такое наказание дали бывшему...
Отправлено: 31.10.25 - 14:24
#1
Зря с этими слабаками из акимата связался, теперь дело чести для прокуратуры довести дело до конца, строитель, и как минимум заместитель должны понести наказание
Профайл
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
395
Re: 4 года и 6 месяцев колонии - такое наказание дали бывшему...
Отправлено: 31.10.25 - 16:19
#2
Интересно, а конфискация имущества будет?
Профайл
