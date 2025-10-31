Что вы скажете на это? Вы сомневаетесь в сегодняшних переводчиках? Если допустим пара строк на казахском и нет диалога? Но вы же конкретно даже против этих пары слов. Элементарно перевести в крайнем случае даже по картинке можно? Да, там есть лимит, например в чате ЖПТ, но никто же и не говорит что сюда будут выставлять сотни картинок на казахском. Не понимаю, зачем сейчас для этого модератор новый Я проверял, он , ИИ, знает и оскорбительные слова на казахском и прямо говорит, что переводить такое не будет, а скажет мягко, что можно назвать нарушением сайта например На Дипсик вроде лимита нет, но там я еще толком не пробовал
Ничего не скажу. Вы опубликовали фото учебника - это официальное издание. В отличие от переписки в соцсетях. Теме статьи эта публикация соответствует. Только нужно пояснять, что именно вы имели в виду, публикуя эту картинку.
По поводу использования ИИ - этого в обязанностях модераторов нет. Я считаю, что модерировать должен сотрудник, который хорошо знает язык.

Ну например если несколько убрать вашу консервативность и немного представить, что вы такой же вчерашний мальчишка и вам хотелось бы чего то нового, продвинутого, коим сегодня является переводчик ИИ, который кстати где то поговоривают даже заменяет высокие должности, не то что переводчика по казахскому языку в пару строчек в неделю. Вы бы гипотетически попробовали это, не ущемляя при этом прав русскоязычных модераторов? Конечно вы сейчас начнете разглагольствовать об заумных текстах на казахском, диалогах и спорах, но именно в нашем конкретном случае попробовали бы?

Сейчас - нет. В будущем - возможно да. Когда именно - не могу сказать.

Ух вы какой вёрткий.. Шапшаң по казахски. Это к слову взято с Вашего же паблика, никак не из чужого или другого или чего то еще Именно с Вашего и потому я доверился вам, зная что вы там оскорбления не пропускаете. И решил тем самым перекопировать сообщение, которое вы пропустили у себя! Но вы при этом у себя ничего в инстаграме ничего не стерли, а меня за то, что перекопировал у вас же, наказали! Вы видите в этом у себя же хоть какую то логику?
Вёрткий- ептi, а быстрый - это шапшан. Так, вроде.

Ваш разговор или диалог- не стоит и выеденого яйца - каждый гражданин имеет право разговаривать на своём РОДНОМ языке в любом месте и в любой организации РК- это гарантирует ему Конституция РК и Законы РК- приказы, положения и другие ПОДЗАКОННЫЕ акты отдельных предприятии и учреждении - имеет ВЕДОМСТВЕННУЮ силу и для ВНУТРЕННЕГО пользования ихними сотрудниками и НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ их применения, не более того.
Тоже подумал об этом, но как то решил написать чтобы перевод понял мягко, а то у нас смотрю много слов одного и того же смысла, но многие слова грубые как бы , понял бы или нет Тимур, не совсем понятно

Я не говорил, что мы там оскорбления не пропускаем. Я говорил, что мы реагируем на жалобы. А модераторы там точно так же работают на русском языке. Но в соцсетях. повторяю, ответственность выше. И жаловаться там можно в администрацию соцсети. А за сайт отвечает только редакция. Целиком и полностью. Так понятно?
