НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 744 из 744«1...742743744
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46472
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 12:43
#7431
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Что вы скажете на это?
Вы сомневаетесь в сегодняшних переводчиках?
Если допустим пара строк на казахском и нет диалога?
Но вы же конкретно даже против этих пары слов.
Элементарно перевести в крайнем случае даже по картинке можно?
Да, там есть лимит, например в чате ЖПТ, но никто же и не говорит что сюда будут выставлять сотни картинок на казахском.
Не понимаю, зачем сейчас для этого модератор новый
Я проверял, он , ИИ, знает и оскорбительные слова на казахском и прямо говорит, что переводить такое не будет, а скажет мягко, что можно назвать нарушением сайта например
На Дипсик вроде лимита нет, но там я еще толком не пробовал

Забыл про ссылку


[Исправлено: 111, 31.10.2025 - 13:44]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2740
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 13:38
#7432
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что вы скажете на это?

Ничего не скажу. Вы опубликовали фото учебника - это официальное издание. В отличие от переписки в соцсетях.
Теме статьи эта публикация соответствует.
Только нужно пояснять, что именно вы имели в виду, публикуя эту картинку.

По поводу использования ИИ - этого в обязанностях модераторов нет. Я считаю, что модерировать должен сотрудник, который хорошо знает язык.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46472
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 14:18
#7433
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Я считаю, что модерировать должен сотрудник, который хорошо знает язык.

Ну например если несколько убрать вашу консервативность и немного представить, что вы такой же вчерашний мальчишка и вам хотелось бы чего то нового, продвинутого, коим сегодня является переводчик ИИ, который кстати где то поговоривают даже заменяет высокие должности, не то что переводчика по казахскому языку в пару строчек в неделю.
Вы бы гипотетически попробовали это, не ущемляя при этом прав русскоязычных модераторов?
Конечно вы сейчас начнете разглагольствовать об заумных текстах на казахском, диалогах и спорах, но именно в нашем конкретном случае попробовали бы?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2740
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 14:24
#7434
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вы бы гипотетически попробовали это, не ущемляя при этом прав русскоязычных модераторов? Конечно вы сейчас начнете разглагольствовать об заумных текстах на казахском, диалогах и спорах, но именно в нашем конкретном случае попробовали бы?

Сейчас - нет. В будущем - возможно да. Когда именно - не могу сказать.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46472
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 14:26
#7435
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Вы опубликовали фото учебника - это официальное издание. В отличие от переписки в соцсетях.

Ух вы какой вёрткий..
Шапшаң по казахски.
Это к слову взято с Вашего же паблика, никак не из чужого или другого или чего то еще
Именно с Вашего и потому я доверился вам, зная что вы там оскорбления не пропускаете.
И решил тем самым перекопировать сообщение, которое вы пропустили у себя!
Но вы при этом у себя ничего в инстаграме ничего не стерли, а меня за то, что перекопировал у вас же, наказали!
Вы видите в этом у себя же хоть какую то логику?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8554
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 14:47
#7436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ух вы какой вёрткий.. Шапшаң по казахски



Вёрткий- ептi, а быстрый - это шапшан.
Так, вроде.

Цитата:
111:
начнете разглагольствовать об заумных текстах на казахском,


Ваш разговор или диалог- не стоит и выеденого яйца - каждый гражданин имеет право разговаривать на своём РОДНОМ языке в любом месте и в любой организации РК- это гарантирует ему Конституция РК и Законы РК- приказы, положения и другие ПОДЗАКОННЫЕ акты отдельных предприятии и учреждении - имеет ВЕДОМСТВЕННУЮ силу и для ВНУТРЕННЕГО пользования ихними сотрудниками и НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ их применения, не более того.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46472
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 16:03
#7437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Сейчас - нет. В будущем - возможно да.

Спасибо за честность
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46472
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 16:06
#7438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Вёрткий- ептi, а быстрый - это шапшан.

Тоже подумал об этом, но как то решил написать чтобы перевод понял мягко, а то у нас смотрю много слов одного и того же смысла, но многие слова грубые как бы , понял бы или нет Тимур, не совсем понятно
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2740
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 16:15
#7439
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это к слову взято с Вашего же паблика, никак не из чужого или другого или чего то еще Именно с Вашего и потому я доверился вам, зная что вы там оскорбления не пропускаете. И решил тем самым перекопировать сообщение, которое вы пропустили у себя! Но вы при этом у себя ничего в инстаграме ничего не стерли, а меня за то, что перекопировал у вас же, наказали! Вы видите в этом у себя же хоть какую то логику?

Я не говорил, что мы там оскорбления не пропускаем. Я говорил, что мы реагируем на жалобы. А модераторы там точно так же работают на русском языке. Но в соцсетях. повторяю, ответственность выше. И жаловаться там можно в администрацию соцсети.
А за сайт отвечает только редакция. Целиком и полностью.
Так понятно?
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46472
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.25 - 16:23
#7440
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
модераторы там точно так же работают на русском языке.

Я бы сказал понятно, но витиевато.
Ладно, пусть будет так
Профайл
Страница 744 из 744«1...742743744
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS