НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с деловыми визитами. Начал с Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52856
Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с деловыми визитами. Начал с Костаная
Отправлено: 31.10.25 - 10:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раис Татарстана Рустам МИННИХАНОВ прибыл в Казахстан, где в ближайшее время проведет ряд рабочих встреч в различных городах, сообщает "Реальное время" со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Лилию ГАЛИМОВУ
Читать новость

o
§ open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
21
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 10:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем дороги перекрыть люди едут на работу в итоге опоздали,глава по сути тот же аким
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17119
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 10:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего он в шоке.хотя.казань и костанай
Он улыбнулся....
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
544
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 11:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть все неудобства доставленные жителям и гостям города вернутся реальными потерями тем кто додумался перекрыть движение в городе
Профайл
Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
92
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 12:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
open:
глава по сути тот же аким

До 6 февраля 2023 года его должность называлась Президент Республики Татарстан.
С конца 2014 года был единственный Президент субъекта федерации.
Также Татарстан имеет свою Конституцию.
Считаю, что он не чета нашему Акиму.
А вот Губернатор тот же Аким.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
544
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 13:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там население больше чем во всем Казахстане вместе взятом, и ВВП Республики Татарстан сравнить нужно, он явно не маленький мягко говоря
Профайл
o
§ open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
21
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 14:34
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель КСК:

Думаю сопровождение кортежа было бы достаточно
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
426
Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с деловыми визитами. Начал с Костаная
Отправлено: 31.10.25 - 14:52
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Там население больше чем во всем Казахстане вместе взятом, и ВВП Республики Татарстан сравнить нужно


[img][/img]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46472
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 16:42
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду повторяться, я тут по теме так написал

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46472
Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с деловыми визитами. Начал с Костаная
Отправлено: 31.10.25 - 16:46
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, не тот паблик был, вот паблик НГ

Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
132
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 18:03
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а не че что этот братский народ воюет и убивают другой не менее нам братский народ.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12269
Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 19:24
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель КСК:
Также Татарстан имеет свою Конституцию.

----Конституция Республики Саха (Якутия)

---И ещё многие имеют свою Конституцию
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS