Отправлено: 30.10.25 - 18:52
- По решению суда Айткужинов привлечен к административной ответственности за отсутствие проектно-сметной документации, за строительство без авторского и технического надзоров и без получения талона о начале производства работ, - пояснила Динара Ихласова.
Re: Успеть до Нового года - Приостановить строительство...
Отправлено: 30.10.25 - 18:52
Объясните мне, тупому, как такое может быть- кто-то взял, оградил территорию, наглал технику, уложил фундамент, уже 3 этажа поднял, и тут БАЦ - а разрешения нет. Куда все это время смотрел отдел строительства, находящийся в 3 минутах ходьбы оттуда? Рядом полиция, акиматы. И всем пофиг. То есть любой желающий может спокойно затеять стройку в городе, и если шкм никто не поднимет, то прокатит? Так получается? Где наш аким, который так активно отбивает территории? Почему он лично не посетил чей объект с инспекцией? Очень много вопросов и как всегда - нет ответов. То есть не запрещают незаконную стройку, а просят приостановить. Именно просят, потому что она не прекратится.
Re: Успеть до Нового года - Приостановить строительство...
Отправлено: 30.10.25 - 19:52
Суд разобрался и выявил грубое нарушение и вынес законное судебное решение, которое должен выполнить с 26.10.25 г сам правонарушитель.Видимо прокуратура отстранилась от контроля! А куда до этого смотрел ГАСК? Вот так вот из-за бесконтрольности начал расти жилой дом! Ничего удивительного, ведь в стране с 2023 года и по сей день реализуется принцип:Закон и Порядок!
Re: Успеть до Нового года - Приостановить строительство...
Отправлено: 30.10.25 - 22:39
Цитата:
И сам девелопвер и градоначальник- они земляки- из одного района.
Ещё вопросы есть??
vofkakst:
Где наш аким, который так активно отбивает территории?
Где наш аким, который так активно отбивает территории?
И сам девелопвер и градоначальник- они земляки- из одного района.
Ещё вопросы есть??
Re: Успеть до Нового года - Приостановить строительство...
Отправлено: 30.10.25 - 23:23
Цитата:
Цитата:
И вопрос к вам: - а, чем вы недовольны: - насчёт человеческих качеств не знаю, да и они не нужны, но у Айткужинова прекрасная репутация по части строительства- да, дорого-но, зато КАЧЕСТВЕННО и ДОБРОТНО.
Вы хотите что бы центр города так и был из избушек на куринных ножках ??
И путь предпринимателя - НИКОГДА не бывает ЧИСТЫМ и НЕВИННЫМ - где то, что то ЛЮБОЙ предприниматель ОБЯЗАТЕЛЬНО и вольно или невольно, переступит черту Закона.
Цитата:
Флаг в руки- ПОПРОБУЙТЕ.
vofkakst:
Цитата:
абике:
И вопрос к вам: - а, чем вы недовольны: - насчёт человеческих качеств не знаю, да и они не нужны, но у Айткужинова прекрасная репутация по части строительства- да, дорого-но, зато КАЧЕСТВЕННО и ДОБРОТНО.
Вы хотите что бы центр города так и был из избушек на куринных ножках ??
И путь предпринимателя - НИКОГДА не бывает ЧИСТЫМ и НЕВИННЫМ - где то, что то ЛЮБОЙ предприниматель ОБЯЗАТЕЛЬНО и вольно или невольно, переступит черту Закона.
Цитата:
vofkakst:
То есть любой желающий может спокойно затеять стройку в городе
То есть любой желающий может спокойно затеять стройку в городе
Флаг в руки- ПОПРОБУЙТЕ.
Re: Успеть до Нового года - Приостановить строительство...
Отправлено: 31.10.25 - 10:48
А мне можно так же построить что нибудь а нет это другое
Отправлено: 31.10.25 - 12:59
Цитата:
Есть. С какой целью у нас трубят про "закон и порядок"?
Простой человек захочет на своей территории (условно) сарай поставить, ему придётся отойти кучу инстанций, и еще в добавок большая вероятность отказа. А тут вон, этажи растут, надзорные органы молчат, акимат молчит, отделы акимата (ответственные за это) молчат. Зашевелились только когда население пальцем ткнуло. Нельзя же так
ACROS:
Ещё вопросы есть??
Ещё вопросы есть??
Есть. С какой целью у нас трубят про "закон и порядок"?
Простой человек захочет на своей территории (условно) сарай поставить, ему придётся отойти кучу инстанций, и еще в добавок большая вероятность отказа. А тут вон, этажи растут, надзорные органы молчат, акимат молчит, отделы акимата (ответственные за это) молчат. Зашевелились только когда население пальцем ткнуло. Нельзя же так
Re: Успеть до Нового года - Приостановить строительство...
Отправлено: 31.10.25 - 14:20
Приведу свой пример хотели узаконить огород тысячу лет как бабуля им пользовалась но почему то не легализовала когда была возможность,решили оформить нам в земельном отказ у вас говорят по генплану лесополоса ждите скоро будет новый генплан может там что-то изменится, дождались теперь промзона теперь хотят новый генплан сделать уже боюсь что там будет
