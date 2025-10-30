НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
 
 
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
Статья, по которой обвиняют Мурата Успанова, предусматривает разные виды наказания. По ней суд может назначить как штраф, так и лишение свободы. Подсудимый просил назначить ему штраф, так как он признал вину, раскаялся, а также имеет несовершеннолетних детей.
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:29
Цитата:
maxsaf:
лишь в происхождении и законности.


Его брат, фермер, каждый год сдаёт 920-ю декларацию: - 115 лямов должны быть показаны за 25 год; 385 лямов - должны быть задекларированы в предыдущих декларациях.
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:34
Цитата:
maxsaf:
этот момент тоже не понял


Коллеги Мурата, вспомнили про Постановление Верховного суда от 15.11.205 года и ПОДОГНАЛИ под его случай- очевидно проделывают это НЕ В ПЕРВЫЙ раз.

Как бы и НАКАЗАТЬ его ( может им НЕДОНОСИЛ) и как бы одновременно СПАСТИ от более сурового наказания- всё так КОЛЛЕГА их.
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:38
Отправлено: 30.10.25 - 23:38
Цитата:
ACROS:
Его брат, фермер, каждый год сдаёт 920-ю декларацию: - 115 лямов должны быть показаны за 25 год; 385 лямов - должны быть задекларированы в предыдущих декларациях.

Может это ферма на бумаге, а по факту - "отмывочная"? Всяко бывает... Тем более фермеры же обычно в долгах, на субсидиях, а тут чистая прибыль, это талант надо иметь, жилку 8-)
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:39
Отправлено: 30.10.25 - 23:39
Цитата:
ACROS:
Как бы и НАКАЗАТЬ его ( может им НЕДОНОСИЛ) и как бы одновременно СПАСТИ от более сурового наказания- всё так КОЛЛЕГА их.

А это вообще законно так делать?
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:41
Цитата:
Сотрудники комитета выдали ему 20,1 млн тенге, из которых 8,1 млн были имитированными.

Или не были. Проверять же все равно никто не станет (С)
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:42
Отправлено: 30.10.25 - 23:42
Цитата:
Alehander:
И трюк с "котлетой" это они ловко придумали. Уже не взятка а лишь попытка. Попытка не пытка


Можно дальше пойти: - дроперам или закладчикам тоже нужно выдавать - ИМИТИРОВАННЫЕ деньги или ИМИТИРОВАННЫЕ наркотики ( тоже нужно пожалеть- ребята то МОЛОДЫЕ, зачем им жизнь ломать и калечить- из тюрьмы они выйдут уже НЕЛЮДЬМИ), тогда по логике Верховного Суда- они НЕНАСТОЯЩИЕ и меру наказания МОЛОДЫМ ребятам, нужно давать УСЛОВНУЮ или штраф, но никак не реальный тюремный срок.

Или как обычно: - ВСЕ равны перед Законом, но есть которые - РОВНЕЕ.

[Исправлено: ACROS, 31.10.2025 - 00:47]
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:43
Цитата:
maxsaf:
это вообще законно так делать?


Спросите у НИХ- я только выдвинул ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 31.10.25 - 00:16
Отправлено: 31.10.25 - 00:16
Цитата:
ACROS:
Можно дальше пойти: - дроперам или закладчикам тоже нужно выдавать - ИМИТИРОВАННЫЕ деньги или ИМИТИРОВАННЫЕ наркотики

С языка сняли, тоже подумал об этом.
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 31.10.25 - 00:42
Цитата:
ACROS:
если ПОДЧИННЁННЫЙ осуждён за коррупцию

Тут есть нюанс. Насколько я помню, по закону такую ответственность несут только политические госслужащие, то есть избранные народом. А прокурор он назначаемый. И там есть ещё несколько условий. Едва ли генеральный прокурор РК, что назначал Усманова, лишится в этом случае поста.
