Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52853
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
Статья, по которой обвиняют Мурата Успанова, предусматривает разные виды наказания. По ней суд может назначить как штраф, так и лишение свободы. Подсудимый просил назначить ему штраф, так как он признал вину, раскаялся, а также имеет несовершеннолетних детей.
Читать новость
Читать новость
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:29
Цитата:
Его брат, фермер, каждый год сдаёт 920-ю декларацию: - 115 лямов должны быть показаны за 25 год; 385 лямов - должны быть задекларированы в предыдущих декларациях.
maxsaf:
лишь в происхождении и законности.
лишь в происхождении и законности.
Его брат, фермер, каждый год сдаёт 920-ю декларацию: - 115 лямов должны быть показаны за 25 год; 385 лямов - должны быть задекларированы в предыдущих декларациях.
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:34
Цитата:
Коллеги Мурата, вспомнили про Постановление Верховного суда от 15.11.205 года и ПОДОГНАЛИ под его случай- очевидно проделывают это НЕ В ПЕРВЫЙ раз.
Как бы и НАКАЗАТЬ его ( может им НЕДОНОСИЛ) и как бы одновременно СПАСТИ от более сурового наказания- всё так КОЛЛЕГА их.
maxsaf:
этот момент тоже не понял
этот момент тоже не понял
Коллеги Мурата, вспомнили про Постановление Верховного суда от 15.11.205 года и ПОДОГНАЛИ под его случай- очевидно проделывают это НЕ В ПЕРВЫЙ раз.
Как бы и НАКАЗАТЬ его ( может им НЕДОНОСИЛ) и как бы одновременно СПАСТИ от более сурового наказания- всё так КОЛЛЕГА их.
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:38
Цитата:
Может это ферма на бумаге, а по факту - "отмывочная"? Всяко бывает... Тем более фермеры же обычно в долгах, на субсидиях, а тут чистая прибыль, это талант надо иметь, жилку
ACROS:
Его брат, фермер, каждый год сдаёт 920-ю декларацию: - 115 лямов должны быть показаны за 25 год; 385 лямов - должны быть задекларированы в предыдущих декларациях.
Его брат, фермер, каждый год сдаёт 920-ю декларацию: - 115 лямов должны быть показаны за 25 год; 385 лямов - должны быть задекларированы в предыдущих декларациях.
Может это ферма на бумаге, а по факту - "отмывочная"? Всяко бывает... Тем более фермеры же обычно в долгах, на субсидиях, а тут чистая прибыль, это талант надо иметь, жилку
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:39
Цитата:
А это вообще законно так делать?
ACROS:
Как бы и НАКАЗАТЬ его ( может им НЕДОНОСИЛ) и как бы одновременно СПАСТИ от более сурового наказания- всё так КОЛЛЕГА их.
Как бы и НАКАЗАТЬ его ( может им НЕДОНОСИЛ) и как бы одновременно СПАСТИ от более сурового наказания- всё так КОЛЛЕГА их.
А это вообще законно так делать?
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:41
Цитата:
Или не были. Проверять же все равно никто не станет (С)
Сотрудники комитета выдали ему 20,1 млн тенге, из которых 8,1 млн были имитированными.
Или не были. Проверять же все равно никто не станет (С)
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:42
Цитата:
Можно дальше пойти: - дроперам или закладчикам тоже нужно выдавать - ИМИТИРОВАННЫЕ деньги или ИМИТИРОВАННЫЕ наркотики ( тоже нужно пожалеть- ребята то МОЛОДЫЕ, зачем им жизнь ломать и калечить- из тюрьмы они выйдут уже НЕЛЮДЬМИ), тогда по логике Верховного Суда- они НЕНАСТОЯЩИЕ и меру наказания МОЛОДЫМ ребятам, нужно давать УСЛОВНУЮ или штраф, но никак не реальный тюремный срок.
Или как обычно: - ВСЕ равны перед Законом, но есть которые - РОВНЕЕ.
[Исправлено: ACROS, 31.10.2025 - 00:47]
Alehander:
И трюк с "котлетой" это они ловко придумали. Уже не взятка а лишь попытка. Попытка не пытка
И трюк с "котлетой" это они ловко придумали. Уже не взятка а лишь попытка. Попытка не пытка
Можно дальше пойти: - дроперам или закладчикам тоже нужно выдавать - ИМИТИРОВАННЫЕ деньги или ИМИТИРОВАННЫЕ наркотики ( тоже нужно пожалеть- ребята то МОЛОДЫЕ, зачем им жизнь ломать и калечить- из тюрьмы они выйдут уже НЕЛЮДЬМИ), тогда по логике Верховного Суда- они НЕНАСТОЯЩИЕ и меру наказания МОЛОДЫМ ребятам, нужно давать УСЛОВНУЮ или штраф, но никак не реальный тюремный срок.
Или как обычно: - ВСЕ равны перед Законом, но есть которые - РОВНЕЕ.
[Исправлено: ACROS, 31.10.2025 - 00:47]
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:43
Цитата:
Спросите у НИХ- я только выдвинул ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
maxsaf:
это вообще законно так делать?
это вообще законно так делать?
Спросите у НИХ- я только выдвинул ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 31.10.25 - 00:16
Цитата:
С языка сняли, тоже подумал об этом.
ACROS:
Можно дальше пойти: - дроперам или закладчикам тоже нужно выдавать - ИМИТИРОВАННЫЕ деньги или ИМИТИРОВАННЫЕ наркотики
Можно дальше пойти: - дроперам или закладчикам тоже нужно выдавать - ИМИТИРОВАННЫЕ деньги или ИМИТИРОВАННЫЕ наркотики
С языка сняли, тоже подумал об этом.
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 138
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 31.10.25 - 00:42
Цитата:
Тут есть нюанс. Насколько я помню, по закону такую ответственность несут только политические госслужащие, то есть избранные народом. А прокурор он назначаемый. И там есть ещё несколько условий. Едва ли генеральный прокурор РК, что назначал Усманова, лишится в этом случае поста.
ACROS:
если ПОДЧИННЁННЫЙ осуждён за коррупцию
если ПОДЧИННЁННЫЙ осуждён за коррупцию
Тут есть нюанс. Насколько я помню, по закону такую ответственность несут только политические госслужащие, то есть избранные народом. А прокурор он назначаемый. И там есть ещё несколько условий. Едва ли генеральный прокурор РК, что назначал Усманова, лишится в этом случае поста.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать