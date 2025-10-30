Отправлено: - 23:38

ACROS:

Его брат, фермер, каждый год сдаёт 920-ю декларацию: - 115 лямов должны быть показаны за 25 год; 385 лямов - должны быть задекларированы в предыдущих декларациях.

Цитата:Может это ферма на бумаге, а по факту - "отмывочная"? Всяко бывает... Тем более фермеры же обычно в долгах, на субсидиях, а тут чистая прибыль, это талант надо иметь, жилку