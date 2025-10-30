Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Успеть до Нового года - Приостановить строительство многоэтажки в центре Костаная должен ИП Айткужинов
Успеть до Нового года - Приостановить строительство многоэтажки в центре Костаная должен ИП Айткужинов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 51
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать