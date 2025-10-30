Re: Успеть до Нового года - Приостановить строительство...

Отправлено: - 18:52

Объясните мне, тупому, как такое может быть- кто-то взял, оградил территорию, наглал технику, уложил фундамент, уже 3 этажа поднял, и тут БАЦ - а разрешения нет. Куда все это время смотрел отдел строительства, находящийся в 3 минутах ходьбы оттуда? Рядом полиция, акиматы. И всем пофиг. То есть любой желающий может спокойно затеять стройку в городе, и если шкм никто не поднимет, то прокатит? Так получается? Где наш аким, который так активно отбивает территории? Почему он лично не посетил чей объект с инспекцией? Очень много вопросов и как всегда - нет ответов. То есть не запрещают незаконную стройку, а просят приостановить. Именно просят, потому что она не прекратится.