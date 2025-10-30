НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52852
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
Статья, по которой обвиняют Мурата Успанова, предусматривает разные виды наказания. По ней суд может назначить как штраф, так и лишение свободы. Подсудимый просил назначить ему штраф, так как он признал вину, раскаялся, а также имеет несовершеннолетних детей.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1194
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
#1
Нет слов! Вместо того, чтобы вести надзор и выполнять принцип Закон и порядок, он умышленно нарушил присягу и совершил правонарушение и теперь все его сослуживцы постоянно будут под контролем! Кто будет бояться такой кары в этом гос-ве, если нет реальной кары!
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
447
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:22
#2
Какой прекрасный человек. Его нельзя штрафовать, ему надо премию и на повышение
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1837
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:32
#3
эх такой хороший человек , чтож вы так . не могли чтоли всю сумму разбить одну часть фальшивыми другую имитированными .
саечку за испуг и всё в ажуре .
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17107
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 21:19
#4
Корупьционеры вы уже задолбали. Че тупим.?

Я ж предлагал. 30% мне. Деньги приму. Переведу хоть в мексику.

Работаем братья)

[Исправлено: Vit, 30.10.2025 - 21:20]
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1837
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 21:40
#5
Цитата:
Vit:

Цитата:
Деньги приму.

таблетки принимают .
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
540
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 22:14
#6
Прокурор повёл себя как мужик, хорошо что признался, просит штраф, дать нужно штраф, и так денег в казне нет, строителя и его курирующего зама, акимчика наказать по полной
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29167
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 22:19
#7
Цитата:
Сотрудники комитета выдали ему 20,1 млн тенге, из которых 8,1 млн были имитированными. Именно из-за того, что часть денег были ненастоящими, бывшему прокурору вменяют более мягкую статью - покушение на получение взятки.

Для чего они так сделали, специально что-ли?
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8550
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 22:27
#8
Цитата::///назначения альтернативного наказания в виде штрафа, который готовы оплатить родственники///

Да без проблемм: - штраф в виде 100 кратного размера взятки и СВОБОДЕН.
2 000 000 000 тенге в казну - и как муха в полёте.
Нахер его кормить, поить, лечить все эти 4 года тюрьмы, тем более есть малолетние дети.
Он был ВОРОМ и ВОРОМ останется.
Тюрьма не поможет ему.

Единственный вопрос: - согласно назарбаевскому положению, если ПОДЧИННЁННЫЙ осуждён за коррупцию, то НАЧАЛЬНИК автоматически лишается должности или в НОВОМ КАЗАХСТАНЕ всё делается под марку - без ЗЛОГО умысла или же - КТО же будет работать ???
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29167
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 22:29
#9
Цитата:
ACROS:
штраф в виде 100 кратного размера взятки и СВОБОДЕН.

И после уплаты штрафа проверить законность и источники средств. Тогда можно будет ещё 2 000 000 000 000 000 собрать :-)
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1837
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 22:34
#10
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Для чего они так сделали, специально что-ли?

это своего рода прививка такая полезная для всех и работают чтоб все видели и спасают от недуга .
так вот фунциклирует этот механизм .
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8550
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 22:45
#11
Цитата:
maxsaf:
проверить законность и источники средств.


Деньги же у брата есть.

Цитата:
maxsaf:
можно будет ещё 2 000 000 000 000 000 собрать


Может быть с неудачного кандидата в соискатели Нобелевской премии начать??
У этого как раз такая сумма наберётся:- из нажитого НЕПОСИЛЬНЫМ трудом как раб на галерах за 30 лет.
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
447
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:11
#12
Как будто не взяточника-прокурора судят, а случайно оступившегося школьника. Которому надо дать шанс и проявить великодушие чтобы не сломать ему жизнь. Девчатам которые закладки делали по 15 лет дали? Там-то слезы настоящие были. И никто не растрогался как тут. И трюк с "котлетой" это они ловко придумали. Уже не взятка а лишь попытка. Попытка не пытка
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29167
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:16
#13
Цитата:
ACROS:
Деньги же у брата есть.

Я не высказывал сомнений в наличии, а лишь в происхождении и законности.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29167
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:16
#14
Цитата:
Alehander:
И трюк с "котлетой" это они ловко придумали. Уже не взятка а лишь попытка. Попытка не пытка

Я этот момент тоже не понял
