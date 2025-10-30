Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
Статья, по которой обвиняют Мурата Успанова, предусматривает разные виды наказания. По ней суд может назначить как штраф, так и лишение свободы. Подсудимый просил назначить ему штраф, так как он признал вину, раскаялся, а также имеет несовершеннолетних детей.
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
Нет слов! Вместо того, чтобы вести надзор и выполнять принцип Закон и порядок, он умышленно нарушил присягу и совершил правонарушение и теперь все его сослуживцы постоянно будут под контролем! Кто будет бояться такой кары в этом гос-ве, если нет реальной кары!
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:22
Какой прекрасный человек. Его нельзя штрафовать, ему надо премию и на повышение
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:32
эх такой хороший человек , чтож вы так . не могли чтоли всю сумму разбить одну часть фальшивыми другую имитированными .
саечку за испуг и всё в ажуре .
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 21:19
Корупьционеры вы уже задолбали. Че тупим.?
Я ж предлагал. 30% мне. Деньги приму. Переведу хоть в мексику.
Работаем братья)
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 21:40
таблетки принимают .
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 22:14
Прокурор повёл себя как мужик, хорошо что признался, просит штраф, дать нужно штраф, и так денег в казне нет, строителя и его курирующего зама, акимчика наказать по полной
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 22:19
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 22:27
Цитата::///назначения альтернативного наказания в виде штрафа, который готовы оплатить родственники///
Да без проблемм: - штраф в виде 100 кратного размера взятки и СВОБОДЕН.
2 000 000 000 тенге в казну - и как муха в полёте.
Нахер его кормить, поить, лечить все эти 4 года тюрьмы, тем более есть малолетние дети.
Он был ВОРОМ и ВОРОМ останется.
Тюрьма не поможет ему.
Единственный вопрос: - согласно назарбаевскому положению, если ПОДЧИННЁННЫЙ осуждён за коррупцию, то НАЧАЛЬНИК автоматически лишается должности или в НОВОМ КАЗАХСТАНЕ всё делается под марку - без ЗЛОГО умысла или же - КТО же будет работать ???
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 22:29
И после уплаты штрафа проверить законность и источники средств. Тогда можно будет ещё 2 000 000 000 000 000 собрать
И после уплаты штрафа проверить законность и источники средств. Тогда можно будет ещё 2 000 000 000 000 000 собрать
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 22:34
это своего рода прививка такая полезная для всех и работают чтоб все видели и спасают от недуга .
так вот фунциклирует этот механизм .
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 22:45
Деньги же у брата есть.
Может быть с неудачного кандидата в соискатели Нобелевской премии начать??
У этого как раз такая сумма наберётся:- из нажитого НЕПОСИЛЬНЫМ трудом как раб на галерах за 30 лет.
Деньги же у брата есть.
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 23:11
Как будто не взяточника-прокурора судят, а случайно оступившегося школьника. Которому надо дать шанс и проявить великодушие чтобы не сломать ему жизнь. Девчатам которые закладки делали по 15 лет дали? Там-то слезы настоящие были. И никто не растрогался как тут. И трюк с "котлетой" это они ловко придумали. Уже не взятка а лишь попытка. Попытка не пытка
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:16
Я не высказывал сомнений в наличии, а лишь в происхождении и законности.
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 23:16
Я этот момент тоже не понял
