Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
 
 
N
20.12.07
52852
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 17:47
В своём запросе он отметил, что в программах детсадов, школ и вузов не учли развитие мыслительных и речевых навыков ребёнка. Грамматику преподают не углублённо, а лингвистические знания дают не в соответствии с возрастом ученика.
Читать новость

maxsaf
27.05.18
29150
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 20:26
Цитата:
111:
Каким образом?

Эх, деревня, даже поиском пользоваться не умеешь. Сказал же, посмотри ролики. Вот пример для английского языка:


27.05.18
29150
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 20:28
Цитата:
111:
Букварь казахский в 11м комменте уже гоубейшее нарушение и я его посчитал

Провокации устраивает? Красавчик) я тоже так могу ))
17.01.12
46446
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 20:31
Цитата:
Vit:

Цитата:
покажи форум казахскоязычный


Вот тут постоянно пишу, на чисто казахских форумах, показываю просто шапку, и ничего, никто не стирает и не притесняет, я кстати подписан на этот сайт

09.02.12
17104
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 20:32
Я давно предлагал. Давайте вместе учить. Кайрату предлагал, по лёгком вставляй слово казахское. Одно в предложение. В скобке переводом. Потом шаг, за шагом два слова. Три. Он вроде так и делал.

Предлагаю и дальше идти. Раз в школе хреново учили).

Сначало одно слово. Потом оно в память входит. И так дальше. Шаг за шагом. Даже скрины Марика в этом могут помогать.
Потомучто читаешь и пытаешься вникнуть. Суть.
17.01.12
46446
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 20:33
Цитата:
maxsaf:

Еще раз, каким образом я сейчас вечером увижу иностранца и начну с ним говорить?
27.05.18
29150
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 20:33
Цитата:
111:
Вот тут постоянно пишу, на чисто казахских форумах

Казахстанский не равно казахоязычный.
27.05.18
29150
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 20:34
Цитата:
111:
Еще раз, каким образом я сейчас вечером увижу иностранца и начну с ним говорить?

Я тебе уже даже видео скинул :lol: Не тупи, просто посмотри, там все понятно ;-)
