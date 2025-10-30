Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...

Нет слов! Вместо того, чтобы вести надзор и выполнять принцип Закон и порядок, он умышленно нарушил присягу и совершил правонарушение и теперь все его сослуживцы постоянно будут под контролем! Кто будет бояться такой кары в этом гос-ве, если нет реальной кары!