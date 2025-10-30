Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 58
|Зарегистрированные пользователи: 111, maxsaf, Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать