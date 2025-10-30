НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52852
"Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" - Бывшего прокурора Рудного, пойманного при получении взятки, допросили в суде Костаная
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
Статья, по которой обвиняют Мурата Успанова, предусматривает разные виды наказания. По ней суд может назначить как штраф, так и лишение свободы. Подсудимый просил назначить ему штраф, так как он признал вину, раскаялся, а также имеет несовершеннолетних детей.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1194
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:04
#1
Нет слов! Вместо того, чтобы вести надзор и выполнять принцип Закон и порядок, он умышленно нарушил присягу и совершил правонарушение и теперь все его сослуживцы постоянно будут под контролем! Кто будет бояться такой кары в этом гос-ве, если нет реальной кары!
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
446
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:22
#2
Какой прекрасный человек. Его нельзя штрафовать, ему надо премию и на повышение
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1835
Re: "Он просил помочь. Я попросил 20 млн тенге" -...
Отправлено: 30.10.25 - 20:32
#3
эх такой хороший человек , чтож вы так . не могли чтоли всю сумму разбить одну часть фальшивыми другую имитированными .
саечку за испуг и всё в ажуре .
