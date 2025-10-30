Re: Костанайский регион сможет перерабатывать больше половины...

Отправлено: - 20:20

Сколько не говори халва, все равно область аграрная и сырьевая, а тут появился экспортер: Сингапур и он произведенную в области зерновую продукцию (сырье) будет на государственной земле (наверное землю не продали иностранцам) области перерабатывать и затем экспортировать, получая прибыль за счет продукции, выращенной силами аграриев! А что изменилось, если сами аграрии не могут или не хотят вкладываться! И никто в гос-ве не может или не хочет заставить латифундистов самим производить и перерабатывать свою же выращенную продукцию, чтобы потом оплачивать достойно рабочих за их труд!