Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
Отправлено: 30.10.25 - 17:47
В своём запросе он отметил, что в программах детсадов, школ и вузов не учли развитие мыслительных и речевых навыков ребёнка. Грамматику преподают не углублённо, а лингвистические знания дают не в соответствии с возрастом ученика.
Отправлено: 30.10.25 - 17:47
Мы с первого класса учим всё
Тяжеловато нам русским, но приходится, ведь живем в Казахстане, стране казахов.
Тяжеловато нам русским, но приходится, ведь живем в Казахстане, стране казахов.
Отправлено: 30.10.25 - 18:37
Мереке, у тебя точно все хорошо? Ты моргни, если пора спасать
Тяжеловато нам русским
Тяжеловато нам русским
Мереке, у тебя точно все хорошо? Ты моргни, если пора спасать
Отправлено: 30.10.25 - 18:45
Поздняки. Китайцы выпустили клёвые очки. 300 юаней где то 22 тыщ тенге. Твой собеседник говорит а очки текстом тебе переводит и ты понимаешь что он говорит в миг.
Обезательно куплю. Как попадутся. Мне такие нужны. Разные страны разный язык. Хорошая вещь и удобная. Главное что б не тупила. А то многие переводчики бредово переводят. Особенно китайский язык.
Обезательно куплю. Как попадутся. Мне такие нужны. Разные страны разный язык. Хорошая вещь и удобная. Главное что б не тупила. А то многие переводчики бредово переводят. Особенно китайский язык.
Отправлено: 30.10.25 - 19:49
Лет пять еще и если деньги есть, то по всему миру можно будет путешествовать, не зная языков, переводчики нынче крутые пошли, просто у нас пока что время мамонтское, да и денег нет в основном на переводчики, которые тебе сразу онлайн переводят
Лет пять еще и если деньги есть, то по всему миру можно будет путешествовать, не зная языков, переводчики нынче крутые пошли, просто у нас пока что время мамонтское, да и денег нет в основном на переводчики, которые тебе сразу онлайн переводят
Отправлено: 30.10.25 - 20:01
Не свисти, практически любой современный AI делает это бесплатно, хоть голосом, хоть текстом, в реальном времени. Посмотри ролики, как иностранцы друг с другом через чат ЖПТ общаются.
да и денег нет в основном на переводчики, которые тебе сразу онлайн переводят
да и денег нет в основном на переводчики, которые тебе сразу онлайн переводят
Не свисти, практически любой современный AI делает это бесплатно, хоть голосом, хоть текстом, в реальном времени. Посмотри ролики, как иностранцы друг с другом через чат ЖПТ общаются.
Отправлено: 30.10.25 - 20:07
Каким образом?
Каким образом?
Отправлено: 30.10.25 - 20:07
Как я вижу Этот онлайн уже не особо нужен. Всё запрограмировано.. Сегодня и навигаторы не всегда нужен онлайн.можно пользоваться без инетах.
Пока наши министры борятся (а давайте не честноту)) борятся против русского языка, против русских/советских улиц, названий и тд.
Мир живёт по другому. Наоборот.
Как я вижу Этот онлайн уже не особо нужен. Всё запрограмировано.. Сегодня и навигаторы не всегда нужен онлайн.можно пользоваться без инетах.
Пока наши министры борятся (а давайте не честноту)) борятся против русского языка, против русских/советских улиц, названий и тд.
Мир живёт по другому. Наоборот.
Отправлено: 30.10.25 - 20:09
Вот ты идешь по пустыне в какой нибудь Сахаре, с телефончиком , к тебе подходят афроафриканцы и что?
Тебе кто там что то переведет?
Тебе кто там что то переведет?
Отправлено: 30.10.25 - 20:11
Да никто не борется против нашего языка, о чем ты
Нигде на всяких казахских сайтах меня за Русский язык не стирали, как это сделали сегодня в Нашей Газете за фото пары строчек казахского языка!
Вот в чем дело то Ватсон!
Нигде абсолютно!
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!
борятся против русского языка,
Да никто не борется против нашего языка, о чем ты
Нигде на всяких казахских сайтах меня за Русский язык не стирали, как это сделали сегодня в Нашей Газете за фото пары строчек казахского языка!
Вот в чем дело то Ватсон!
Нигде абсолютно!
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!
Отправлено: 30.10.25 - 20:18
Свистун. покажи форум казахскоязычный где ты там пишешь на русском языке?)
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!
Свистун. покажи форум казахскоязычный где ты там пишешь на русском языке?)
Отправлено: 30.10.25 - 20:18
Пока наш навигатор дошел до страницы Ұ..
Внимание, особо впечатлительным не смотреть, осторожно - казахский язык, запрещенный в НГ!
Внимание, особо впечатлительным не смотреть, осторожно - казахский язык, запрещенный в НГ!
Отправлено: 30.10.25 - 20:20
Да много где пишу, просто тут будет третье предупреждение и перевод в режим чтения за показ казахскоязычного сайта
Букварь казахский в 11м комменте уже гоубейшее нарушение и я его посчитал
покажи форум казахскоязычный где ты там пишешь на русском языке?)
Да много где пишу, просто тут будет третье предупреждение и перевод в режим чтения за показ казахскоязычного сайта
Букварь казахский в 11м комменте уже гоубейшее нарушение и я его посчитал
Отправлено: 30.10.25 - 20:21
Вот ты идешь по пустыне в какой нибудь Сахаре
Вот ты идешь по пустыне в какой нибудь Сахаре
Отправлено: 30.10.25 - 20:23
В американском Инстаграме?
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!
В американском Инстаграме?
