Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
 
 
Пересмотреть программу преподавания казахского языка в школах и вузах предложил депутат
В своём запросе он отметил, что в программах детсадов, школ и вузов не учли развитие мыслительных и речевых навыков ребёнка. Грамматику преподают не углублённо, а лингвистические знания дают не в соответствии с возрастом ученика.
Читать новость

111:
Мы с первого класса учим всё
Тяжеловато нам русским, но приходится, ведь живем в Казахстане, стране казахов.
maxsaf:
Цитата:
111:
Тяжеловато нам русским

Мереке, у тебя точно все хорошо? Ты моргни, если пора спасать :lol:
Vit:
Поздняки. Китайцы выпустили клёвые очки. 300 юаней где то 22 тыщ тенге. Твой собеседник говорит а очки текстом тебе переводят и ты понимаешь что он говорит в миг.

Обезательно куплю. Как попадутся. Мне такие нужны. Разные страны разный язык. Хорошая вещь и удобная. Главное что б не тупила. А то многие переводчики бредово переводят. Особенно китайский язык.
111:
Цитата:
Vit:

Цитата:
то многие переводчики бредово переводят. О

Лет пять еще и если деньги есть, то по всему миру можно будет путешествовать, не зная языков, переводчики нынче крутые пошли, просто у нас пока что время мамонтское, да и денег нет в основном на переводчики, которые тебе сразу онлайн переводят
maxsaf:
Цитата:
111:
да и денег нет в основном на переводчики, которые тебе сразу онлайн переводят

Не свисти, практически любой современный AI делает это бесплатно, хоть голосом, хоть текстом, в реальном времени. Посмотри ролики, как иностранцы друг с другом через чат ЖПТ общаются.

111:
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Не свисти, практически любой современный AI делает это бесплатно, хоть голосом, хоть текстом, в

Каким образом?
Vit:
Цитата:
111:

Цитата:
maxsaf:

Как я вижу Этот онлайн уже не особо нужен. Всё запрограмировано.. Сегодня и навигаторы не всегда нужен онлайн.можно пользоваться без инетах.
Пока наши министры борятся (а давайте не честноту)) 8-)борятся против русского языка, против русских/советских улиц, названий и тд.

Мир живёт по другому. Наоборот.
111:
Вот ты идешь по пустыне в какой нибудь Сахаре, с телефончиком , к тебе подходят афроафриканцы и что?
Тебе кто там что то переведет?
111:
Цитата:
Vit:

Цитата:
борятся против русского языка,

Да никто не борется против нашего языка, о чем ты
Нигде на всяких казахских сайтах меня за Русский язык не стирали, как это сделали сегодня в Нашей Газете за фото пары строчек казахского языка!
Вот в чем дело то Ватсон!
Нигде абсолютно!
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!
Vit:
Цитата:
111:
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!

Свистун. 8-) покажи форум казахскоязычный где ты там пишешь на русском языке?)
111:
Пока наш навигатор дошел до страницы Ұ..



Внимание, особо впечатлительным не смотреть, осторожно - казахский язык, запрещенный в НГ!
111:
Цитата:
Vit:

Цитата:
покажи форум казахскоязычный где ты там пишешь на русском языке?)

Да много где пишу, просто тут будет третье предупреждение и перевод в режим чтения за показ казахскоязычного сайта
Букварь казахский в 11м комменте уже гоубейшее нарушение и я его посчитал

maxsaf:
Цитата:
111:
Вот ты идешь по пустыне в какой нибудь Сахаре

maxsaf:
Цитата:
111:
Я свободно пишу на русском по всему Казахстану!

В американском Инстаграме? :lol:
