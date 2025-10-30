НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Иностранным маркетплейсам выдвинули условие в Казахстане – иначе блокировка
 
 
Иностранным маркетплейсам выдвинули условие в Казахстане – иначе блокировка
30.10.25 - 16:48
В Комитете госдоходов сообщили, что иностранные маркетплейсы обязаны регистрироваться в Казахстане и уплачивать НДС - иначе они не смогут работать. В ведомстве подчеркнули, что контроль за такими площадками будет вестись постоянно.
Читать новость

Иностранным маркетплейсам выдвинули условие в Казахстане – иначе блокировка
30.10.25 - 16:48
#1
Своего сделать не можем, зато завалить чужие легко. Ждём очередного роста цен.

