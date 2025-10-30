Re: «Куда едем? И что споем?» - Костанайский таксист превращает...

Отправлено: - 15:02

Дяденька этот уже знаменит на весь мир. Много роликов видел в тик токе с ним. Это конечно хорошо что он жизнерадостный. Молодец.



Ну я лично не люблю в такси музыку не какую. Не люблю разные вопросы от таксистов. Хочу в тишине доехать до места. В голове прокручиваю план на сегодняшний рабочий день. Порядок действий. И вспоминаю не че ли я не забыл дома из нужных вещей).