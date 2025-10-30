НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Куда едем? И что споем?» - Костанайский таксист превращает обычные поездки в музыкальное представление
 
 
«Куда едем? И что споем?» - Костанайский таксист превращает обычные поездки в музыкальное представление
30.10.25 - 15:02
Его маршрут – это сцена, где он делится своими вокальными данными с пассажирами. Поет Сергей МАГНАТ не ради выгоды, а по велению сердца. Музыкант также выступает на концертах и различных мероприятиях - безвозмездно, по приглашению знакомых.
Re: «Куда едем? И что споем?» - Костанайский таксист превращает...
30.10.25 - 15:02
#1
Дяденька этот уже знаменит на весь мир. Много роликов видел в тик токе с ним. Это конечно хорошо что он жизнерадостный. Молодец.

Ну я лично не люблю в такси музыку не какую. Не люблю разные вопросы от таксистов. Хочу в тишине доехать до места. В голове прокручиваю план на сегодняшний рабочий день. Порядок действий. И вспоминаю не че ли я не забыл дома из нужных вещей).
Re: «Куда едем? И что споем?» - Костанайский таксист превращает...
30.10.25 - 16:46
#2
Самые страшные люди- это люди любящие петь! Особенно без зачатков самокритики.
