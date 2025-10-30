Re: Костанайский регион сможет перерабатывать больше половины...

Раньше при любом благополучном районном центре были свои маслозавод,элеватор и мельница,кроме всего огромный сад с малиной и смородиной,спиртзавод и даже пекарня и колбасный цех. Есть жуткое подозрение что специально разрушали и продавали с тем чтобы этими деньгами под благовидными намерением спасти, сохранить и стать единовременным хозяином,жаль крови много пролили хоть тогда хоть сейчас