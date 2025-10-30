НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46426
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:38
#7411
Ответить
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Не можем ни то, ни другое

Или не хотите?
Будет так, как с фото из магазинов, мол журналистам все можно, а мы имеем картинки выкладывать, потому что мы главные.
Эх вы, журналисты разве не тоже люди?
Я тоже картинки делал как новостную и что, теперь надо поделить как то людей?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46426
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:42
#7412
Ответить


Вот тут этот человек, который постоянно только на меня и доносит, смело говорит, намекая на вас, что вы мне перекрыли кислород тут.
Да, вы идете на поводу и только против меня, делая новые правила против только меня и даже после консультации с юристами, как фото из магазина детского сока
Это правда, что он говорит?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46426
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:44
#7413
Ответить
Вам важно чтоб было тут на форуме всё как в гробу, какие то старички чирикали меж собой о своей старости и боле ничего
Тогда как я делал всегда что то новое.
Даже неожиданное.
Вот радугу запретили наши депутаты, и это только сегодня или вчера
Вы запретами занимаетесь против меня уже несколько лет, даже их обогнали
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2736
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 16:05
#7414
Ответить
Цитата:
111:
Ну просто некоторые не хотят знать о том, о чем говорят казахи, им легче закрыть ушки и жить в облаках

Вы сейчас кого имели в виду?
Я объясняю, почему сайт работает именно так, а не иначе. Все остальные моменты не относятся к вопросу. который был задан администрации.
Цитата:
111:
Будет так, как с фото из магазинов, мол журналистам все можно, а мы имеем картинки выкладывать, потому что мы главные. Эх вы, журналисты разве не тоже люди?

Журналисты отвечают за информацию, которая публикуется на сайте. На сайте только редакция может публиковать рекламные материалы.

Цитата:
111:
Да, вы идете на поводу и только против меня, делая новые правила против только меня и даже после консультации с юристами, как фото из магазина детского сока

Мы вводим поправки в Соглашение после обсуждения с пользоватенлями и в редакции. И далеко не все эти поправки связаны с вашими комментариями.


Цитата:
111:
Вам важно чтоб было тут на форуме всё как в гробу, какие то старички чирикали меж собой о своей старости и боле ничего

Нам важно, чтобы пользователи соблюдали правила, указанные в Соглашении.
Профайл
XML / RSS