Отправлено: - 16:05

111:

Ну просто некоторые не хотят знать о том, о чем говорят казахи, им легче закрыть ушки и жить в облаках

111:

Будет так, как с фото из магазинов, мол журналистам все можно, а мы имеем картинки выкладывать, потому что мы главные. Эх вы, журналисты разве не тоже люди?

111:

Да, вы идете на поводу и только против меня, делая новые правила против только меня и даже после консультации с юристами, как фото из магазина детского сока

111:

Вам важно чтоб было тут на форуме всё как в гробу, какие то старички чирикали меж собой о своей старости и боле ничего

Цитата:Вы сейчас кого имели в виду?Я объясняю, почему сайт работает именно так, а не иначе. Все остальные моменты не относятся к вопросу. который был задан администрации.Цитата:Журналисты отвечают за информацию, которая публикуется на сайте. На сайте только редакция может публиковать рекламные материалы.Цитата:Мы вводим поправки в Соглашение после обсуждения с пользоватенлями и в редакции. И далеко не все эти поправки связаны с вашими комментариями.Цитата:Нам важно, чтобы пользователи соблюдали правила, указанные в Соглашении.