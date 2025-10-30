Цитата:
Ну просто некоторые не хотят знать о том, о чем говорят казахи, им легче закрыть ушки и жить в облаках
Вы сейчас кого имели в виду?
Я объясняю, почему сайт работает именно так, а не иначе. Все остальные моменты не относятся к вопросу. который был задан администрации.
Будет так, как с фото из магазинов, мол журналистам все можно, а мы имеем картинки выкладывать, потому что мы главные. Эх вы, журналисты разве не тоже люди?
Журналисты отвечают за информацию, которая публикуется на сайте. На сайте только редакция может публиковать рекламные материалы.
Да, вы идете на поводу и только против меня, делая новые правила против только меня и даже после консультации с юристами, как фото из магазина детского сока
Мы вводим поправки в Соглашение после обсуждения с пользоватенлями и в редакции. И далеко не все эти поправки связаны с вашими комментариями.
Вам важно чтоб было тут на форуме всё как в гробу, какие то старички чирикали меж собой о своей старости и боле ничего
Нам важно, чтобы пользователи соблюдали правила, указанные в Соглашении.