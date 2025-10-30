Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29135
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 09:07
Цитата:
Пожалуйста. И спасибо за разъяснения.
Тимур Гафуров:
Спасибо за сигнал.
Спасибо за сигнал.
Пожалуйста. И спасибо за разъяснения.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:24
Цитата:
Цитата:
Ну с этим можно конечно поспорить было, обратился лишь один человек по поводу запрета казахского языка только, лишь малой части его и то, картинка говорила не об этом и смысл был что именно я говорил там на русском
Но вы вывернули это под одного человека и сделали его большинством
Тогда как Акрос мне там перевел, или он тоже не понимает казахского?
Дело было не в языке, еще раз, дело идет в сугубо личных отношениях, и вы перекрываете ради него , называя его большинством, картину с казахским языком, где она не важна и ее читать не надо.
Это же смешно, вы картинки с английским всегда тут показываете, ни разу не понимал, а значит с казахским только запрещено
Тимур Гафуров:
Цитата:
2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума.
Ну с этим можно конечно поспорить было, обратился лишь один человек по поводу запрета казахского языка только, лишь малой части его и то, картинка говорила не об этом и смысл был что именно я говорил там на русском
Но вы вывернули это под одного человека и сделали его большинством
Тогда как Акрос мне там перевел, или он тоже не понимает казахского?
Дело было не в языке, еще раз, дело идет в сугубо личных отношениях, и вы перекрываете ради него , называя его большинством, картину с казахским языком, где она не важна и ее читать не надо.
Это же смешно, вы картинки с английским всегда тут показываете, ни разу не понимал, а значит с казахским только запрещено
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:39
Цитата:
Я уже пояснял - дело не только в большинстве или меньшинстве участников форума. Модераторы работают на русском языке. Они должны принимать решения сразу и в рамках своей компетенции.
111:
Ну с этим можно конечно поспорить было, обратился лишь один человек по поводу запрета казахского языка только, лишь малой части его и то, картинка говорила не об этом и смысл был что именно я говорил там на русском
Ну с этим можно конечно поспорить было, обратился лишь один человек по поводу запрета казахского языка только, лишь малой части его и то, картинка говорила не об этом и смысл был что именно я говорил там на русском
Я уже пояснял - дело не только в большинстве или меньшинстве участников форума. Модераторы работают на русском языке. Они должны принимать решения сразу и в рамках своей компетенции.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:40
Цитата:
Сообщайте о таких комментариях. Будем принимать меры
111:
Это же смешно, вы картинки с английским всегда тут показываете, ни разу не понимал, а значит с казахским только запрещено
Это же смешно, вы картинки с английским всегда тут показываете, ни разу не понимал, а значит с казахским только запрещено
Сообщайте о таких комментариях. Будем принимать меры
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:44
Цитата:
Цитата:
Но следуя собственным правилам, выходит именно это
Как то неудобно за вас
Ведь вы привели текст именно этот:
-2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума.
[Исправлено: 111, 30.10.2025 - 15:46]
Тимур Гафуров:
Цитата:
дело не только в большинстве или меньшинстве участников форума
Но следуя собственным правилам, выходит именно это
Как то неудобно за вас
Ведь вы привели текст именно этот:
-2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума.
[Исправлено: 111, 30.10.2025 - 15:46]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:49
Цитата:
Цитата:
Вы предлагаете и мне тоже стать профессиональным доносчиком на форуме НГ
Господи, нас тут и так мало, что будет если будем только и заниматься тем, что стучать друг на друга?
И заметьте, в вашем инстаграме за все время на меня ни одна собака не донесла, может потому, что там это не поощряется?
Тимур Гафуров:
Цитата:
Сообщайте о таких комментариях. Б
Вы предлагаете и мне тоже стать профессиональным доносчиком на форуме НГ
Господи, нас тут и так мало, что будет если будем только и заниматься тем, что стучать друг на друга?
И заметьте, в вашем инстаграме за все время на меня ни одна собака не донесла, может потому, что там это не поощряется?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:01
Цитата:
Правила обусловлены работой редакции. Этот момент я и разъяснил.
Цитата:
Я ничего не предлагаю. Я отвечаю на ваш вопрос - если вы считаете, что правила применяются к вам несправедливо, присылайте подтверждения этому.
111:
Но следуя собственным правилам, выходит именно это
Но следуя собственным правилам, выходит именно это
Правила обусловлены работой редакции. Этот момент я и разъяснил.
Цитата:
111:
Вы предлагаете и мне тоже стать профессиональным доносчиком на форуме НГ
Вы предлагаете и мне тоже стать профессиональным доносчиком на форуме НГ
Я ничего не предлагаю. Я отвечаю на ваш вопрос - если вы считаете, что правила применяются к вам несправедливо, присылайте подтверждения этому.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:07
А мне нравились мариковские скрины. Особенно на щекотливые темы) Надо ведь знать что о тебе думают за спиной люди с которыми ты на улице пересекашься с которыми бок о бок в магазине стоишь за яйцами и баурсаками.)
Оставьте срины от 111.
Или 111 отведи их на свою ветку. Я там их буду читать.
А те которые не понятные Акрос и Саба нам помогут перевести.)
Оставьте срины от 111.
Или 111 отведи их на свою ветку. Я там их буду читать.
А те которые не понятные Акрос и Саба нам помогут перевести.)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:27
Цитата:
Не можем ни то, ни другое. Причину я объяснил
Vit:
Оставьте срины от 111. Или 111 отведи их на свою ветку. Я там их буду читать.
Оставьте срины от 111. Или 111 отведи их на свою ветку. Я там их буду читать.
Не можем ни то, ни другое. Причину я объяснил
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:34
Цитата:
Цитата:
Ну просто некоторые не хотят знать о том, о чем говорят казахи, им легче закрыть ушки и жить в облаках
Тогда как мне, как представителю русского мира это интересно, всегда надо работать на опережение, а не как некоторые просто встать в позу тупого барана и бить головой о новый предмет, тогда как проще наверно его по умному обойти, принять какие то меры .
[Исправлено: 111, 30.10.2025 - 16:35]
Vit:
Цитата:
А мне нравились мариковские скрины.
Ну просто некоторые не хотят знать о том, о чем говорят казахи, им легче закрыть ушки и жить в облаках
Тогда как мне, как представителю русского мира это интересно, всегда надо работать на опережение, а не как некоторые просто встать в позу тупого барана и бить головой о новый предмет, тогда как проще наверно его по умному обойти, принять какие то меры .
[Исправлено: 111, 30.10.2025 - 16:35]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать