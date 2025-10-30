НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29135
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 09:07
Цитата:
Тимур Гафуров:
Спасибо за сигнал.

Пожалуйста. И спасибо за разъяснения.
§ 111
17.01.12
46426
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:24
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума.

Ну с этим можно конечно поспорить было, обратился лишь один человек по поводу запрета казахского языка только, лишь малой части его и то, картинка говорила не об этом и смысл был что именно я говорил там на русском
Но вы вывернули это под одного человека и сделали его большинством
Тогда как Акрос мне там перевел, или он тоже не понимает казахского?
Дело было не в языке, еще раз, дело идет в сугубо личных отношениях, и вы перекрываете ради него , называя его большинством, картину с казахским языком, где она не важна и ее читать не надо.
Это же смешно, вы картинки с английским всегда тут показываете, ни разу не понимал, а значит с казахским только запрещено
* Тимур Гафуров
05.01.07
2736
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:39
Цитата:
111:
Ну с этим можно конечно поспорить было, обратился лишь один человек по поводу запрета казахского языка только, лишь малой части его и то, картинка говорила не об этом и смысл был что именно я говорил там на русском

Я уже пояснял - дело не только в большинстве или меньшинстве участников форума. Модераторы работают на русском языке. Они должны принимать решения сразу и в рамках своей компетенции.
* Тимур Гафуров
05.01.07
2736
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:40
Цитата:
111:
Это же смешно, вы картинки с английским всегда тут показываете, ни разу не понимал, а значит с казахским только запрещено

Сообщайте о таких комментариях. Будем принимать меры
§ 111
17.01.12
46426
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:44
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
дело не только в большинстве или меньшинстве участников форума

Но следуя собственным правилам, выходит именно это
Как то неудобно за вас
Ведь вы привели текст именно этот:
-2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума.

§ 111
17.01.12
46426
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 14:49
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Сообщайте о таких комментариях. Б

Вы предлагаете и мне тоже стать профессиональным доносчиком на форуме НГ
Господи, нас тут и так мало, что будет если будем только и заниматься тем, что стучать друг на друга?
И заметьте, в вашем инстаграме за все время на меня ни одна собака не донесла, может потому, что там это не поощряется?
* Тимур Гафуров
05.01.07
2736
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:01
Цитата:
111:
Но следуя собственным правилам, выходит именно это

Правила обусловлены работой редакции. Этот момент я и разъяснил.
Цитата:
111:
Вы предлагаете и мне тоже стать профессиональным доносчиком на форуме НГ

Я ничего не предлагаю. Я отвечаю на ваш вопрос - если вы считаете, что правила применяются к вам несправедливо, присылайте подтверждения этому.
§ Vit
09.02.12
17100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:07
А мне нравились мариковские скрины. Особенно на щекотливые темы) Надо ведь знать что о тебе думают за спиной люди с которыми ты на улице пересекашься с которыми бок о бок в магазине стоишь за яйцами и баурсаками.)

Оставьте срины от 111.

Или 111 отведи их на свою ветку. Я там их буду читать.
А те которые не понятные Акрос и Саба нам помогут перевести.) ;-)
* Тимур Гафуров
05.01.07
2736
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:27
Цитата:
Vit:
Оставьте срины от 111. Или 111 отведи их на свою ветку. Я там их буду читать.

Не можем ни то, ни другое. Причину я объяснил
§ 111
17.01.12
46426
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.25 - 15:34
Цитата:
Vit:

Цитата:
А мне нравились мариковские скрины.

Ну просто некоторые не хотят знать о том, о чем говорят казахи, им легче закрыть ушки и жить в облаках
Тогда как мне, как представителю русского мира это интересно, всегда надо работать на опережение, а не как некоторые просто встать в позу тупого барана и бить головой о новый предмет, тогда как проще наверно его по умному обойти, принять какие то меры .

