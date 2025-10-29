Отправлено: - 09:33

[Исправлено: Тот самый, 30.10.2025 - 10:36]

Это всё закончится только когда хотя бы 1 незаконно построенный дом заставят снести за счёт застройщика. Получит тройной убыток (стройка, продажа квартир, демонтаж). В тот момент и остальные крепко задумаются, станут осторожнее и начнут хотя бы что-то согласовывать до постройки.А так им плевать - акимат поистерит для вида по поводу парковок, Айткужинов побежит снова в Атамекен "власти бизнес зажимают" и на этом всё - подмахнут в итоге.Как было с 9-этажкой Айткужиновской за ДВД - на перекрёстке построил в упор к частному сектору, без двора и парковки. В 8мкрне воткнул 4 дома на месте автостоянки рядом со школой 16-й - теперь ни двора у них нормального, ни стоянки, за места дерутся, машины брошены на проезде через мкрн. Так ещё шлагбаумы поставили на въезд в тот двор-колодецТам детсадов не хватает, школа 16-я перегружена, парков нет в том мкрне - плевать акимату, давайте ещё 4 дома построим.