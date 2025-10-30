Re: Казахстанцы стали реже покупать золото: Нацбанк объяснил...

Отправлено: - 12:00

проще металлический счет иметь в банке /с этими слитками та еще суета / продать его сложнее / спрос от 100 гр ограничен / быстро не продашь кому угодно /упаковка нарушена слиток имеет царапины могут купить по цене лома /

проще золотые монеты купить и продать а золото через металлический счет в банке /