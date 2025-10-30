НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы стали реже покупать золото: Нацбанк объяснил причины
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52843
Казахстанцы стали реже покупать золото: Нацбанк объяснил причины
Отправлено: 30.10.25 - 12:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцам всё чаще рекомендуют инвестировать в золото. В Национальном банке рассказали, как на самом деле изменялась стоимость драгоценного металла за последнюю пару лет и насколько популярны среди граждан инвестиции в золото.
Читать новость

Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1834
Re: Казахстанцы стали реже покупать золото: Нацбанк объяснил...
Отправлено: 30.10.25 - 12:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проще металлический счет иметь в банке /с этими слитками та еще суета / продать его сложнее / спрос от 100 гр ограничен / быстро не продашь кому угодно /упаковка нарушена слиток имеет царапины могут купить по цене лома /
проще золотые монеты купить и продать а золото через металлический счет в банке /
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS