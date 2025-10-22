НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52843
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 22.10.25 - 17:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два городских парка - по пр. Абая, на территории КРУ им. Байтұрсынұлы, и по ул. Темирбаева, возле дома № 39 - открыли сегодня, 22 октября, с участием акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА и акима области Кумара АКСАКАЛОВА.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3896
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 17:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
52 сосны - эти сосны там растут с 90-х годов. Новых досадили всего несколько штук. Но, освоить бюджет - святое дело!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12267
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---***что сквер преобразил район***


---Да там ещё в прошлом веке нормально и красиво было ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12267
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
52 сосны

----С языка сняли !!!

---Я там жил с 1993 года .
--- Там некуда ещё 52 сосны посадить .
---Уважаемая редакция , от вас это метров 500 .
---Сходите , есть ли там 52 новых сосны ???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12267
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----***Мы положили освещение,***


----Куда положили ??? :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12267
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----***соединим велодорожкой парк в мкрн Кунай с набережной “Шағала” и Триатлон-парком. Ее общая протяженность составит 35,8 км.***


----35,8 ??? Можно маршрут на карте показать ? :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4781
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 22.10.25 - 21:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распространение заведомо ложной информации? 8-) :lol:
ПС- 52 новых сосен.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4781
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:35
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если серьёзно, к чему эти все понты???
Ну обновили, открыли и хорошо. Так нет же, нужно обязательно не только городскому, но и областному акиму рисануться - "я здесь был" ! :lol:
Я например даже и не знаю, кто у нас аким в Штутгарте. 8-)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3896
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 22:08
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Я там жил с 1993 года .

Я живу в этом районе с рождения, с 1981 года. Каждый день из окна видела, как дом Темирбаева 39 строился. Сосны эти посажены в середине 90-х годов. Долго и тяжело они приживались. А теперь, оказывается, что эти полсотни сосен уже новопосажеными стали!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1894
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 23.10.25 - 09:52
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уделялось внимание благоустройству и сохранению природных уголков

Хотел было возразить, но...Все правильно сказал. В прошедшем времени. УделяЛОСЬ. Пока не появились любители кронирования и скоса травы до грунта. И чиновники , неумело одобряющие это варварство и тратялие на это бюджетные миллионы.

Выкосить полгорода, и хвастаться 50 сосенками - навык, которому нет равных)
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2731
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 23.10.25 - 10:52
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Там некуда ещё 52 сосны посадить . ---Уважаемая редакция , от вас это метров 500 . ---Сходите , есть ли там 52 новых сосны ???

Спасибо за подсказку. Продолжим тему.
Цитата:
Гога:
Куда положили ???

Аким имел в виду, что сети для освещения проложили под землей. Исправлять цитату не стали.
Цитата:
Гога:
35,8 ??? Можно маршрут на карте показать ?

Тоже будем выяснять.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8543
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 23.10.25 - 10:58
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Общаясь с жителями, аким области напомнил,//

А, чё не вспомнил: Куликовскую битву, или хотя бы Бородинское сражение, на худой конец:- востание Амангельды Иманова ???

[Исправлено: ACROS, 23.10.2025 - 12:11]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8543
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 23.10.25 - 11:09
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Распространение заведомо ложной информации?


Это ситуация как у Гиньятова, и кто его будет привлекать, подавать иск в Ауликольский суд??
Его замша ???
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8543
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 23.10.25 - 11:13
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
есть ли там 52 новых сосны


А, если не будет этих 52 сосны- то ЧТО вы ИМ сделаете ???
Профайл
А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
34
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 30.10.25 - 11:15
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
52 сосны - эти сосны там растут с 90-х годов. Новых досадили всего несколько штук. Но, освоить бюджет - святое дело!

На днях ходили туда с другом, насчитали 57 молодых сосен - это с учетом пяти которые уже выходят на аллею по пр. Аль-Фараби. А если считать в самом парке (или точнее сквере), то там - ровно 52.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS