Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
“Приезжают в Казахстан, выкапывают и увозят“ - депутаты просят до 12 лет для чёрных археологов
“Приезжают в Казахстан, выкапывают и увозят“ - депутаты просят до 12 лет для чёрных археологов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать