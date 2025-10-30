Отправлено: - 10:38

И факт раскопок кургана подтвердился. Однако, когда и кто это сделал - пока неизвестно.

Цитата:Да может ещё в древности и разграбили как часто и бывает? Найдите и посадите на 12 лет, агаТут уже за нанесение увечий или убийство по неосторожности иногда условно дают наши суды, а копателей на 12 лет садить - абсурд. В принципе можно и пожизненное давать сразу. Работает не строгость наказания, а его неотвратимость: и штрафа в 100 тысяч будет достаточно, если будут ловить и наказывать.