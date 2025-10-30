НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Приезжают в Казахстан, выкапывают и увозят" - депутаты просят до 12 лет для чёрных археологов
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52843
“Приезжают в Казахстан, выкапывают и увозят“ - депутаты просят до 12 лет для чёрных археологов
Отправлено: 30.10.25 - 10:38
Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия. Документ, помимо прочего, регулирует вопрос незаконных археологических раскопок в Казахстане.
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1487
Re: "Приезжают в Казахстан, выкапывают и увозят" - депутаты...
Отправлено: 30.10.25 - 10:38
Отправлено: 30.10.25 - 10:38
#1
Цитата:
И факт раскопок кургана подтвердился. Однако, когда и кто это сделал - пока неизвестно.


Да может ещё в древности и разграбили как часто и бывает? Найдите и посадите на 12 лет, ага :lol: Тут уже за нанесение увечий или убийство по неосторожности иногда условно дают наши суды, а копателей на 12 лет садить - абсурд. В принципе можно и пожизненное давать сразу. Работает не строгость наказания, а его неотвратимость: и штрафа в 100 тысяч будет достаточно, если будут ловить и наказывать.
