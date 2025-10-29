НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Мы все участники незаконной торговли" - Почему очередной ПДП в Костанае заставил горожан и кричать, и смеяться?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52843
"Мы все участники незаконной торговли" - Почему очередной ПДП в Костанае заставил горожан и кричать, и смеяться?
Отправлено: 29.10.25 - 21:16
А еще - называть его обсуждение соучастием в легализации преступления, говорить о привилегированности застройщика над конкурентами и лоббировании госорганом его интересов. На обсуждение сегодня пришло больше 90 человек.
Читать новость

Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1834
Отправлено: 29.10.25 - 21:16
#1
у Гаска походу страховка от коррупционных рисках имеется /
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1894
Отправлено: 29.10.25 - 22:29
#2
Естественно, остаётся один вопрос - а нахрена нужен отдел архитектуры и градостроительства, если они ни на один вопрос про градостроительство толком ответить не могут?

Где аудиторы? Где прокуратура? Где наш Аким, в конце концов? Когда это кончится уже? Им слова президента вообще до звезды? В угод своей выгоде готовы целыми районами людей жилья лишать. И делать под благовидным предлогом. Реконструкции у них.
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
240
Отправлено: 29.10.25 - 22:30
#3
Очень похоже на выборы, государственники продавят даже танк через игольное ушко, но никакого шанса дать населению что-то решать и отстаивать свои права.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46419
Отправлено: 30.10.25 - 07:35
#4
Цитата:
Два обращения было на имя президента

Он у себя в Алматы и в Астане не может разобраться, еще и тут с великим Властителем бодаться, наврят ли..
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1487
Отправлено: 30.10.25 - 09:33
#5
Это всё закончится только когда хотя бы 1 незаконно построенный дом заставят снести за счёт застройщика. Получит тройной убыток (стройка, продажа квартир, демонтаж). В тот момент и остальные крепко задумаются, станут осторожнее и начнут хотя бы что-то согласовывать до постройки.

А так им плевать - акимат поистерит для вида по поводу парковок, Айткужинов побежит снова в Атамекен "власти бизнес зажимают" и на этом всё - подмахнут в итоге.
Как было с 9-этажкой Айткужиновской за ДВД - на перекрёстке построил в упор к частному сектору, без двора и парковки. В 8мкрне воткнул 4 дома на месте автостоянки рядом со школой 16-й - теперь ни двора у них нормального, ни стоянки, за места дерутся, машины брошены на проезде через мкрн. Так ещё шлагбаумы поставили на въезд в тот двор-колодец :lol: Там детсадов не хватает, школа 16-я перегружена, парков нет в том мкрне - плевать акимату, давайте ещё 4 дома построим.

[Исправлено: Тот самый, 30.10.2025 - 10:36]
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1894
Отправлено: 30.10.25 - 12:44
#6
Цитата:
Тот самый:
Это всё закончится только когда

То есть никогда... Не будет такого. У нас только ларьки убирать могут. Крупное нарушение проходит сквозь пальцы и закрепляется на своем месте. Так было не раз, так будет еще не один раз.

Одна общага медколледжа чего стоит. Сколько раз называли нарушением, и что?
