Отправлено: 29.09.25 - 18:32
Как это оказывается греет душонку у кого то…
Тимур Гафуров:
Модератору объявлен выговор.
Как это оказывается греет душонку у кого то…
Отправлено: 27.10.25 - 18:23
Уважаемая редакция, вопрос касательно соглашения и правил прописанных в нем. Они распространяются на Инстаграм или действуют только в рамках форума на сайте НГ?
111:
Правила паблика НГ одни и те же, какая разница
Отправлено: 28.10.25 - 09:47
Правила обязательны для всех, кто подписывает соглашение. То есть, для зарегистрированных пользователей сайта.
В соцсетях тоже есть модерация. В основном удаляем комментарии за оскорбления.
maxsaf:
Уважаемая редакция, вопрос касательно соглашения и правил прописанных в нем. Они распространяются на Инстаграм или действуют только в рамках форума на сайте НГ?
Правила обязательны для всех, кто подписывает соглашение. То есть, для зарегистрированных пользователей сайта.
В соцсетях тоже есть модерация. В основном удаляем комментарии за оскорбления.
Отправлено: 28.10.25 - 11:10
Значит на пользователей Инстаграм они не распространяются?
И там у вас нет проблем с модерацией комментариев на казахском языке, так?
Тимур Гафуров:
Правила обязательны для всех, кто подписывает соглашение. То есть, для зарегистрированных пользователей сайта.
Значит на пользователей Инстаграм они не распространяются?
Тимур Гафуров:
В соцсетях тоже есть модерация. В основном удаляем комментарии за оскорбления.
И там у вас нет проблем с модерацией комментариев на казахском языке, так?
Отправлено: 29.10.25 - 12:57
Я уже ответил на этот вопрос.
В соцсетях больше ответственности у комментаторов. Там можно пожаловаться сразу в администрацию соцсети. И примут меры.
Если жалобы на комментарии поступают к нам - пользуемся переводчиком.
А проблемы - они есть всегда и везде. Но на сайте действует наши правила, прописанные в соглашении.
maxsaf:
Значит на пользователей Инстаграм они не распространяются?
Я уже ответил на этот вопрос.
maxsaf:
И там у вас нет проблем с модерацией комментариев на казахском языке, так?
В соцсетях больше ответственности у комментаторов. Там можно пожаловаться сразу в администрацию соцсети. И примут меры.
Если жалобы на комментарии поступают к нам - пользуемся переводчиком.
А проблемы - они есть всегда и везде. Но на сайте действует наши правила, прописанные в соглашении.
Отправлено: 30.10.25 - 06:58
Пользователь 111 дублирует сообщения из Инстаграмма, часть из которых на казахском языке, и вставляет их сюда в форум НГ, толком не понимая их смысла. Является ли это грубым игнором вашей просьбы и правил данного форума, или вы подобные скриншоты планируете отдельно переводить на русский язык для последующей модерации?
Вот, для примера.
ссылка
[Исправлено: maxsaf, 30.10.2025 - 08:07]
Тимур Гафуров:
Если жалобы на комментарии поступают к нам - пользуемся переводчиком.
Пользователь 111 дублирует сообщения из Инстаграмма, часть из которых на казахском языке, и вставляет их сюда в форум НГ, толком не понимая их смысла. Является ли это грубым игнором вашей просьбы и правил данного форума, или вы подобные скриншоты планируете отдельно переводить на русский язык для последующей модерации?
Вот, для примера.
111:
Я тут немного не понял, о чем он по казахски?
Я тут немного не понял, о чем он по казахски?
[Исправлено: maxsaf, 30.10.2025 - 08:07]
Отправлено: 30.10.25 - 07:13
Прикольно, на Нашу Газету жаловаться ей же, Нашей газете..
Хочется картинки с иностранным или казахским языком вообще убрать с НГ?
А что, прикольно, даже журналист НГ, если будет скрин тут, как он фотается в футболке, на которой что то не по нашему написано, будет нарушать правила НГ!
Я то думаю кто воду с запретами на все и вся мутит, а вот есть такие люди, чья жизнь именно в этом и состоит..
maxsaf:
Вот, для примера. ссылка
Прикольно, на Нашу Газету жаловаться ей же, Нашей газете..
Хочется картинки с иностранным или казахским языком вообще убрать с НГ?
А что, прикольно, даже журналист НГ, если будет скрин тут, как он фотается в футболке, на которой что то не по нашему написано, будет нарушать правила НГ!
Я то думаю кто воду с запретами на все и вся мутит, а вот есть такие люди, чья жизнь именно в этом и состоит..
Отправлено: 30.10.25 - 07:17
Ну вариантов два - или удалять, или переводить для последующей модерации. Меня устроит любой вариант. Спасибо тебе, как обычно, удружил
[Исправлено: maxsaf, 30.10.2025 - 08:21]
111:
Хочется картинки с иностранным или казахским языком вообще убрать с НГ?
Ну вариантов два - или удалять, или переводить для последующей модерации. Меня устроит любой вариант. Спасибо тебе, как обычно, удружил
[Исправлено: maxsaf, 30.10.2025 - 08:21]
Отправлено: 30.10.25 - 07:30
Любой вариант против меня, в твоей Священой борьбе против меня лично, где ты вкладываешь в свои жалобы на меня постоянно всю свою душу..
maxsaf:
Меня устроит любой вариант.
Любой вариант против меня, в твоей Священой борьбе против меня лично, где ты вкладываешь в свои жалобы на меня постоянно всю свою душу..
