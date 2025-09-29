НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Ваши вопросы редакции и сообществу
29.09.25 - 18:32
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Модератору объявлен выговор.

Как это оказывается греет душонку у кого то…
Ваши вопросы редакции и сообществу
27.10.25 - 18:23
Уважаемая редакция, вопрос касательно соглашения и правил прописанных в нем. Они распространяются на Инстаграм или действуют только в рамках форума на сайте НГ?

Цитата:
111:
Правила паблика НГ одни и те же, какая разница
Ваши вопросы редакции и сообществу
28.10.25 - 09:47
Цитата:
maxsaf:
Уважаемая редакция, вопрос касательно соглашения и правил прописанных в нем. Они распространяются на Инстаграм или действуют только в рамках форума на сайте НГ?


Правила обязательны для всех, кто подписывает соглашение. То есть, для зарегистрированных пользователей сайта.
В соцсетях тоже есть модерация. В основном удаляем комментарии за оскорбления.
Ваши вопросы редакции и сообществу
28.10.25 - 11:10
Цитата:
Тимур Гафуров:
Правила обязательны для всех, кто подписывает соглашение. То есть, для зарегистрированных пользователей сайта.

Значит на пользователей Инстаграм они не распространяются?


Цитата:
Тимур Гафуров:
В соцсетях тоже есть модерация. В основном удаляем комментарии за оскорбления.

И там у вас нет проблем с модерацией комментариев на казахском языке, так?
Ваши вопросы редакции и сообществу
29.10.25 - 12:57
Цитата:
maxsaf:
Значит на пользователей Инстаграм они не распространяются?

Я уже ответил на этот вопрос.
Цитата:
maxsaf:
И там у вас нет проблем с модерацией комментариев на казахском языке, так?

В соцсетях больше ответственности у комментаторов. Там можно пожаловаться сразу в администрацию соцсети. И примут меры.
Если жалобы на комментарии поступают к нам - пользуемся переводчиком.
А проблемы - они есть всегда и везде. Но на сайте действует наши правила, прописанные в соглашении.
Ваши вопросы редакции и сообществу
30.10.25 - 06:58
Цитата:
Тимур Гафуров:
Если жалобы на комментарии поступают к нам - пользуемся переводчиком.

Пользователь 111 дублирует сообщения из Инстаграмма, часть из которых на казахском языке, и вставляет их сюда в форум НГ, толком не понимая их смысла. Является ли это грубым игнором вашей просьбы и правил данного форума, или вы подобные скриншоты планируете отдельно переводить на русский язык для последующей модерации?
Вот, для примера. ссылка
Вот, для примера. ссылка

Цитата:
111:
Я тут немного не понял, о чем он по казахски?


[Исправлено: maxsaf, 30.10.2025 - 08:07]
Ваши вопросы редакции и сообществу
30.10.25 - 07:13
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Вот, для примера. ссылка

Прикольно, на Нашу Газету жаловаться ей же, Нашей газете..
Хочется картинки с иностранным или казахским языком вообще убрать с НГ?
А что, прикольно, даже журналист НГ, если будет скрин тут, как он фотается в футболке, на которой что то не по нашему написано, будет нарушать правила НГ!
Я то думаю кто воду с запретами на все и вся мутит, а вот есть такие люди, чья жизнь именно в этом и состоит..
Ваши вопросы редакции и сообществу
30.10.25 - 07:17
Цитата:
111:
Хочется картинки с иностранным или казахским языком вообще убрать с НГ?

Ну вариантов два - или удалять, или переводить для последующей модерации. Меня устроит любой вариант. Спасибо тебе, как обычно, удружил :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.10.2025 - 08:21]
Ваши вопросы редакции и сообществу
30.10.25 - 07:30
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Меня устроит любой вариант.

Любой вариант против меня, в твоей Священой борьбе против меня лично, где ты вкладываешь в свои жалобы на меня постоянно всю свою душу..
