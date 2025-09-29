Отправлено: - 09:47

maxsaf:

Уважаемая редакция, вопрос касательно соглашения и правил прописанных в нем. Они распространяются на Инстаграм или действуют только в рамках форума на сайте НГ?

Цитата:Правила обязательны для всех, кто подписывает соглашение. То есть, для зарегистрированных пользователей сайта.В соцсетях тоже есть модерация. В основном удаляем комментарии за оскорбления.