Флуд и оффтопик (часть 9)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1833
Отправлено: 28.10.25 - 22:42
тот кто на пошту обидевшись - эмигрант , а тот кто ценниками гонимый -беженец .
[Исправлено: YESNO, 29.10.2025 - 00:37]
Отправлено: 28.10.25 - 22:46
Цитата:
Требую полное гос. обеспечение в связи со сменой статуса
YESNO:
Требую полное гос. обеспечение в связи со сменой статуса
Отправлено: 28.10.25 - 23:48
Цитата:
поздно уже /где ваши доказательства ?
maxsaf:
поздно уже /где ваши доказательства ?
Отправлено: 29.10.25 - 00:12
Отправлено: 29.10.25 - 00:41
Цитата:
Отлично
111:
Отлично
Отправлено: 29.10.25 - 12:14
Цитата:
Цитата:
Отлично послали плыть дальше?
maxsaf:
Отлично послали плыть дальше?
Отправлено: 29.10.25 - 13:57
ПОЗДРАВЛЯЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА!
Отправлено: 30.10.25 - 06:50
Цитата:
Плыви, кто тебя держит
111:
Плыви, кто тебя держит
Отправлено: 30.10.25 - 07:05
Цитата:
Цитата:
Ну я то плыву, я же не смотрю как одно животное на вдруг что то новое и не бегу рогами на это вперед..
О, 111 что то новое замутил, дай-ка пободаюсь!
Не заметил, что новое на форуме всегда придумываю я, а вы бегаете и пытаетесь запретить и что теперь из за ваших жалоб тут уже никого не осталось, потому что вы сами одни хотите тут сидеть вечно?
Вот потому то и смешно и грешно..
maxsaf:
Ну я то плыву, я же не смотрю как одно животное на вдруг что то новое и не бегу рогами на это вперед..
О, 111 что то новое замутил, дай-ка пободаюсь!
Не заметил, что новое на форуме всегда придумываю я, а вы бегаете и пытаетесь запретить и что теперь из за ваших жалоб тут уже никого не осталось, потому что вы сами одни хотите тут сидеть вечно?
Вот потому то и смешно и грешно..
Отправлено: 30.10.25 - 07:12
Цитата:
Просто тебе перекрыли кислород, а ты соломинку в щель пихаешь, чтобы подышать хоть как-то.
111:
Просто тебе перекрыли кислород, а ты соломинку в щель пихаешь, чтобы подышать хоть как-то.
Отправлено: 30.10.25 - 07:14
Цитата:
Вечно мне тут сидеть не придется - ты уже выдохся
111:
Вечно мне тут сидеть не придется - ты уже выдохся
Отправлено: 30.10.25 - 07:15
Цитата:
Цитата:
Хех
Так вот чем ты занимаешься, используешь администрацию сайта в своих личных целях?
Ну это сильно, правильно они тебя уже несколько раз подряд отшивают, забыл то слово то
maxsaf:
Хех
Так вот чем ты занимаешься, используешь администрацию сайта в своих личных целях?
Ну это сильно, правильно они тебя уже несколько раз подряд отшивают, забыл то слово то
Отправлено: 30.10.25 - 07:19
Цитата:
Администрация сама прекрасно знает, как им поступать в той или иной ситуации. Я лишь задаю вопросы
111:
Администрация сама прекрасно знает, как им поступать в той или иной ситуации. Я лишь задаю вопросы
Отправлено: 30.10.25 - 07:23
Цитата:
Цитата:
Ну выдохся и выдохся, я же не собираюсь держаться как ты, а постоянно открываю что то новое, сижу в том же паблике НГ в инсте например, где людей больше и их видно , как и тебя и это тоже новые ощущения.
А жить и столько времени отдавать ради того, чтобы пользователю наконец то перекрыть какое то правило, за 20 лет на форуме, для меня это дорогое удовольствие, я уже не молод, чтобы разменивать свою жизнь на мелочи ради какого то форумчанина
maxsaf:
Ну выдохся и выдохся, я же не собираюсь держаться как ты, а постоянно открываю что то новое, сижу в том же паблике НГ в инсте например, где людей больше и их видно , как и тебя и это тоже новые ощущения.
А жить и столько времени отдавать ради того, чтобы пользователю наконец то перекрыть какое то правило, за 20 лет на форуме, для меня это дорогое удовольствие, я уже не молод, чтобы разменивать свою жизнь на мелочи ради какого то форумчанина
Отправлено: 30.10.25 - 07:26
Цитата:
Цитата:
Нет, ты в последнее время сам замечаешь, что никому тут стал неинтересен и теперь взял фишку противопоставления себя мне и на этом и прешь
Сам же сознавался и не раз, что находишься тут именно ради меня и никто тебе тут уже неинтересен, даже сегодня.
Ну твоя жизнь такая, терпи теперь, если живешь ради меня
maxsaf:
Нет, ты в последнее время сам замечаешь, что никому тут стал неинтересен и теперь взял фишку противопоставления себя мне и на этом и прешь
Сам же сознавался и не раз, что находишься тут именно ради меня и никто тебе тут уже неинтересен, даже сегодня.
Ну твоя жизнь такая, терпи теперь, если живешь ради меня
