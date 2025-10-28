НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Y
§ YESNO





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 22:42
#9646

тот кто на пошту обидевшись - эмигрант , а тот кто ценниками гонимый -беженец . :lol: ;-) 8-)

[Исправлено: YESNO, 29.10.2025 - 00:37]

maxsaf
§ maxsaf





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 22:46
#9647

Цитата:
YESNO:
а тот кто ценниками гонимый тот беженец

Требую полное гос. обеспечение в связи со сменой статуса :lol:

Y
§ YESNO





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 23:48
#9648

Цитата:
maxsaf:
Требую

поздно уже /где ваши доказательства ?

1
§ 111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.10.25 - 00:12
#9649



И как?

maxsaf
§ maxsaf





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.10.25 - 00:41
#9650

Цитата:
111:
И как?

Отлично :-)

1
§ 111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.10.25 - 12:14
#9651

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Отлично

Отлично послали плыть дальше?

таноми52
§ таноми52





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.10.25 - 13:57
#9652

ПОЗДРАВЛЯЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА!



maxsaf
§ maxsaf





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 06:50
#9653

Цитата:
111:
плыть дальше?

Плыви, кто тебя держит :-)

1
§ 111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 07:05
#9654

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Плыви, кто тебя держит

Ну я то плыву, я же не смотрю как одно животное на вдруг что то новое и не бегу рогами на это вперед..
О, 111 что то новое замутил, дай-ка пободаюсь!
Не заметил, что новое на форуме всегда придумываю я, а вы бегаете и пытаетесь запретить и что теперь из за ваших жалоб тут уже никого не осталось, потому что вы сами одни хотите тут сидеть вечно?
Вот потому то и смешно и грешно..

maxsaf
§ maxsaf





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 07:12
#9655

Цитата:
111:
новое замутил, дай-ка пободаюсь!

Просто тебе перекрыли кислород, а ты соломинку в щель пихаешь, чтобы подышать хоть как-то. ;-)

maxsaf
§ maxsaf





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 07:14
#9656

Цитата:
111:
тут сидеть вечно?

Вечно мне тут сидеть не придется - ты уже выдохся :lol:

1
§ 111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 07:15
#9657

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Просто тебе перекрыли кислород,

Хех
Так вот чем ты занимаешься, используешь администрацию сайта в своих личных целях?
Ну это сильно, правильно они тебя уже несколько раз подряд отшивают, забыл то слово то

maxsaf
§ maxsaf





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 07:19
#9658

Цитата:
111:
Так вот чем ты занимаешься, используешь администрацию сайта в своих личных целях?

Администрация сама прекрасно знает, как им поступать в той или иной ситуации. Я лишь задаю вопросы ;-)

1
§ 111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 07:23
#9659

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Вечно мне тут сидеть не придется - ты уже выдохся

Ну выдохся и выдохся, я же не собираюсь держаться как ты, а постоянно открываю что то новое, сижу в том же паблике НГ в инсте например, где людей больше и их видно , как и тебя и это тоже новые ощущения.
А жить и столько времени отдавать ради того, чтобы пользователю наконец то перекрыть какое то правило, за 20 лет на форуме, для меня это дорогое удовольствие, я уже не молод, чтобы разменивать свою жизнь на мелочи ради какого то форумчанина

1
§ 111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.10.25 - 07:26
#9660

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Администрация сама прекрасно знает, ка

Нет, ты в последнее время сам замечаешь, что никому тут стал неинтересен и теперь взял фишку противопоставления себя мне и на этом и прешь
Сам же сознавался и не раз, что находишься тут именно ради меня и никто тебе тут уже неинтересен, даже сегодня.
Ну твоя жизнь такая, терпи теперь, если живешь ради меня

XML / RSS