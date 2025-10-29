НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей - министерство
 
 
Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей - министерство
29.10.25 - 17:05
В Министерстве промышленности и строительства подписали приказ, который меняет методику расчёта объёмов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению. Как заявляют в ведомстве, новая методика расчёта платы за воду не увеличит счета казахстанцев.
Читать новость

Re: Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей -...
29.10.25 - 17:05
Общедомовые счётчики за чей счёт? Мне он не нужен, в квартире есть, достаточно. Вообще, у кого-то в домах уже стоят общие на холодную (рука не поднимается писать питьевую) воду?
Re: Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей -...
29.10.25 - 17:10
Переиграли?
Re: Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей -...
29.10.25 - 18:16
Цитата:
111:

Никто ничего не переиграл.
Re: Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей -...
29.10.25 - 20:05
Цитата:///Новая методика расчётов объёмов услуг по водоснабжению и водоотведению вступает в силу с 1 ноября.//

План "Б" монополистов или как ПОДНЯТЬ тарифы после 16 октября 2025 года: - вроде и моратории соблюдаем, но и цену подняли.
Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей - министерство
29.10.25 - 20:34
А что насчёт тепла? Если один жилец напихал себе лишних батарей отопления и держит окна открытыми всю зиму, то почему другой сосед должен из-за него переплачивать по общедомовому счётчику? :lol:

Re: Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей -...
29.10.25 - 20:57
Цитата:
maxsaf:

Ага, ещё теплые полы от отопления по всей квартире. Поле деятельности для жилищной инспекции бескрайнее. Только им сподручнее доить законопослушных и пенсионеров.
Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей - министерство
29.10.25 - 21:03
Цитата:
КГСПС:
Поле деятельности для жилищной инспекции бескрайнее

Аким высказывал озабоченность тепло потерями. Интересно, чем всё закончилось.
Re: Казахстанцы не будут переплачивать из-за соседей -...
29.10.25 - 21:50
Цитата:
maxsaf:

Как, чем? Повышением тарифа, конечно.
