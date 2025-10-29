НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как начать получать свои пенсионные накопления раньше пенсионного возраста?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52841
Как начать получать свои пенсионные накопления раньше пенсионного возраста?
Отправлено: 29.10.25 - 18:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интервью с Орленко Кристиной Станиславовной, управляющим директором филиала компании по страхованию жизни «Nomad Life» в Костанае.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17098
Re: Как начать получать свои пенсионные накопления раньше...
Отправлено: 29.10.25 - 18:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и не сказали сколько я буду от вас получать пенсию, если вам отдам например 10 лямов.?
И чем вы лучше, депозита в любом банке?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29125
Как начать получать свои пенсионные накопления раньше пенсионного возраста?
Отправлено: 29.10.25 - 19:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И чем вы лучше, депозита в любом банке?

Если вокруг банка хотя бы немного начинают сгущаться тучи, деньги оттуда начинают забирать. А поскольку денег лишних нет, банк становится банкротом. В договоре на депозит прописаны все риски, включая полную потерю денег. И государство ничем не поможет. С пенсионным фондом там тоже есть риски, но не такие.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS