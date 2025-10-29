Re: Потерялся правозащитник - Суд вновь не смог рассмотреть дело...

Был правозащитник и не стало правозащитника..

Вот так нужно легко убирать всяких журналюг и правозащитников от власти, которая найдет, как с ними расправиться через суды либо по правилам 90х, мы же все дети 90х, все по чесноку..