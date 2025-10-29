НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Потерялся правозащитник - Суд вновь не смог рассмотреть дело в отношении Николая Гиньятова, обвиненного в клевете
Отправлено: 29.10.25 - 17:08
Заседание в Аулиекольском суде продлилось всего 5 минут. Секретарь доложил о явке. Судья Балжан ОСПАНОВА установила личности подключившихся онлайн адвоката и наблюдателей. И констатировала, что ключевого участника процесса в суде нет.
Читать новость

Re: Потерялся правозащитник - Суд вновь не смог рассмотреть дело...
Отправлено: 29.10.25 - 17:08
Был правозащитник и не стало правозащитника..
Вот так нужно легко убирать всяких журналюг и правозащитников от власти, которая найдет, как с ними расправиться через суды либо по правилам 90х, мы же все дети 90х, все по чесноку..
Re: Потерялся правозащитник - Суд вновь не смог рассмотреть дело...
Отправлено: 29.10.25 - 17:32
Куда пропал то? Сам пропал или помогли? Надеюсь он появится, и с честью выиграет процесс, иначе эта клоунада влетит в копеечку парняге
Re: Потерялся правозащитник - Суд вновь не смог рассмотреть дело...
Отправлено: 29.10.25 - 17:45
Нг это же ваш самый результативный колумнист. Почему бы вам не съездить до него в село, попытаться найти. А потом описать результат. Иначе сейчас аудитория тень на плетень может навести и додумать всякое)
Потерялся правозащитник - Суд вновь не смог рассмотреть дело в отношении Николая Гиньятова, обвиненного в клевете
Отправлено: 29.10.25 - 17:51
Цитата:
abaika95:
Иначе сейчас аудитория тень на плетень может навести и додумать всякое)

Это ми могем)
Нету его дома. Свалил в Россию матушку))

Re: Потерялся правозащитник - Суд вновь не смог рассмотреть дело...
Отправлено: 29.10.25 - 18:02
Это ЖЖЖЖЖ- неспроста!, как говаривал Винни-Пух... За каждым действием есть своя причина. Поэтому настоящим журналистам задание- все узнать и по чесноку рассказать народу. А гадать: уехал-не уехал, выехал- не доехал, спрятался- или уже а КПЗ- неблагодарное дело. Если начал бодаться в властьпридержащими, народу интересно куда и во что это выльется..
Re: Потерялся правозащитник - Суд вновь не смог рассмотреть дело...
Отправлено: 29.10.25 - 18:05
Цитата:
abaika95:
Иначе сейчас аудитория тень на плетень может навести и додумать всякое)

Исчезновение правозащитника наверняка как-то связано с туалетом в режимом кабинете с секретной связью :lol: тут как минимум похищение намечается :lol:
