Можно парковать машину навечно?
 
 
Можно парковать машину навечно?
Отправлено: 23.10.25 - 19:55
В те плохие времена, когда были только домоуправления вместо новых названий всяких организаций, управляющих домами, не было парковочных площадок для транспорта жильцов. Да и транспорта в те времена не было. И проблем не было.
Можно парковать машину навечно?
Отправлено: 23.10.25 - 19:55
#1
Дед прав, нужно убирать автохлам с улиц города Республиканского значения! Это вам не советском совхозе,а областной город, где везде годами стоят на халяву ржавые автомобили! А аким либо не знает, что делать с ними в будущем, либо не надеется на представителей населения этого региона! Акиму города ничего не стоит поднять вопрос на республиканском уровне о городе Костанай, на улицах которого местные дармоеды организовали бесплатные парковки и гаражи, которые не красят авторитет местной власти, которая хочет улучшить инфраструктуру! Нужна только команда, вывезти автохлам на платные стоянки и подать в суд о признании автохлама бесхозяйным имуществом и потом продать её на запчасти или утилизировать! Получается Республиканский город есть, а власть не реагирует на безобразие, создаваемое умышленно беспечными и богатыми автомобилистами, бросающие свой автохлам в виде мусора! Пора уже соблюсти Закон, чтобы был порядок в городе!

[Исправлено: абике, 23.10.2025 - 20:57]
Re: Можно парковать машину навечно?
Отправлено: 25.10.25 - 09:54
#2
в 9 микрорайоне напротив 7 дома уже год стоит вишневая "пятерка" со спущенным колесом. Р-154 АНН.Как памятник стоит. Под снегом стояла, лето прошло, скоро новый снег завалит ее, а она стоит. Что думает хозяин? Ведь это место временной парковки. а не личная вечная стоянка.
Re: Можно парковать машину навечно?
Отправлено: 25.10.25 - 10:08
#3
Цитата:///руководителей города, учить будет 97-летний дед///

ДЕВЯНОСТО СЕМЬ лет - а какая ЯСНОСТЬ ума и ЛОГИКА в рассуждении - БРАВО товарищ Дьячков!!!
Нам бы дожить до его годов.
Re: Можно парковать машину навечно?
Отправлено: 29.10.25 - 10:38
#4
вопрос к Абике: а с улиц городов НЕ Республиканского значения ничего убирать НЕ нужно? боги какой треш)
Re: Можно парковать машину навечно?
Отправлено: 29.10.25 - 15:38
#5
Цитата:
Ведь есть хороший пример. В ОСИ на улице Баймагамбетова на въезде стоит шлагбаум, поучитесь у председателя.

Это ставил никакой не председатель
Что вы там сочиняете?
Это ставили сами люди еще до всякого ОСИ, при ПКСК.
Вот людей и соберите
