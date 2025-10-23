Можно парковать машину навечно?
Отправлено: 23.10.25 - 19:55
Дед прав, нужно убирать автохлам с улиц города Республиканского значения! Это вам не советском совхозе,а областной город, где везде годами стоят на халяву ржавые автомобили! А аким либо не знает, что делать с ними в будущем, либо не надеется на представителей населения этого региона! Акиму города ничего не стоит поднять вопрос на республиканском уровне о городе Костанай, на улицах которого местные дармоеды организовали бесплатные парковки и гаражи, которые не красят авторитет местной власти, которая хочет улучшить инфраструктуру! Нужна только команда, вывезти автохлам на платные стоянки и подать в суд о признании автохлама бесхозяйным имуществом и потом продать её на запчасти или утилизировать! Получается Республиканский город есть, а власть не реагирует на безобразие, создаваемое умышленно беспечными и богатыми автомобилистами, бросающие свой автохлам в виде мусора! Пора уже соблюсти Закон, чтобы был порядок в городе!
[Исправлено: абике, 23.10.2025 - 20:57]