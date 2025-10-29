Отправлено: - 11:43

сайлау курманов:

Очередная глупость. Этого в интернете полно, это же вам не библиотека, где неугодные журналы можно вынести и сжечь.

Цитата:Главное обозначить отношение государства к этому вопросу.Ведь не предлагается преследовать геев, пусть живут как обычные люди, только не выпячивают свои предпочтения и не красуются на СВОИХ мероприятиях