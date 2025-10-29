Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Если не прекратим – будет как на Западе". Депутаты снова заговорили о запрете пропаганды ЛГБТ
Отправлено: 29.10.25 - 09:07
На заседании рабочей группы депутаты 28 октября Мажилиса вновь подняли тему запрета на пропаганду ЛГБТ в информационном пространстве — от соцсетей и фильмов до рекламы. Поправку планируют включить в законопроект по вопросам архивного дела.
Отправлено: 29.10.25 - 11:20
Цитата:
И?
Он для меня несвергаемый авторитет?
юля елиссева:
Да, Тим Кук является геем.
Да, Тим Кук является геем.
И?
Он для меня несвергаемый авторитет?
Отправлено: 29.10.25 - 11:24
Очередная глупость. Этого в интернете полно, это же вам не библиотека, где неугодные журналы можно вынести и сжечь. Вы лучше обратите внимание на бородатых и ряженных в коротких штанишках и стыдливых барышень завернутые с ног до головы. Им пофиг что вы там законы какие-то принимаете. Попутно что делать с дорожными и прочими полисменами,наднях опять у туристов вымогали денег, какое позорище!
Отправлено: 29.10.25 - 11:27
Цитата:
Странный довод!
Если человек что-то создаёт, зарабатывая себе на жизнь, это является оправданием ПРОПАГАНДЫ его пристрастий?
юля елиссева:
Вопрос, каким смартфоном пользуется депутат Дементьева? Если у неё Айфон, считается ли это пропагандой ЛГБТ?
Вопрос, каким смартфоном пользуется депутат Дементьева? Если у неё Айфон, считается ли это пропагандой ЛГБТ?
Странный довод!
Если человек что-то создаёт, зарабатывая себе на жизнь, это является оправданием ПРОПАГАНДЫ его пристрастий?
Отправлено: 29.10.25 - 11:31
Поддерживаю инициативу депутатов!
Вовремя озаботились, пока окна Овертона не вбили идею нормальности ЛГБТ в головы молодёжи.
(«Окна́ О́вертона» — это социологическая модель, описывающая, как спектр приемлемых мнений в обществе меняется от неприемлемых до нормы, сдвигая «окно дискурса». Этот процесс позволяет постепенно вводить в общественное обсуждение и делать приемлемыми идеи, которые изначально считались табуированными или неприемлемыми.)
Вовремя озаботились, пока окна Овертона не вбили идею нормальности ЛГБТ в головы молодёжи.
(«Окна́ О́вертона» — это социологическая модель, описывающая, как спектр приемлемых мнений в обществе меняется от неприемлемых до нормы, сдвигая «окно дискурса». Этот процесс позволяет постепенно вводить в общественное обсуждение и делать приемлемыми идеи, которые изначально считались табуированными или неприемлемыми.)
Отправлено: 29.10.25 - 11:38
Цитата:
Да уж...
Как будто фото с намёком
Эта форумчанка своими авами постоянно на что-то намекает
Vit:
Морковка тоже очень подозрительная
Морковка тоже очень подозрительная
Да уж...
Как будто фото с намёком
Эта форумчанка своими авами постоянно на что-то намекает
Отправлено: 29.10.25 - 11:43
Цитата:
Главное обозначить отношение государства к этому вопросу.
Ведь не предлагается преследовать геев, пусть живут как обычные люди, только не выпячивают свои предпочтения и не красуются на СВОИХ мероприятиях
сайлау курманов:
Очередная глупость. Этого в интернете полно, это же вам не библиотека, где неугодные журналы можно вынести и сжечь.
Очередная глупость. Этого в интернете полно, это же вам не библиотека, где неугодные журналы можно вынести и сжечь.
Главное обозначить отношение государства к этому вопросу.
Ведь не предлагается преследовать геев, пусть живут как обычные люди, только не выпячивают свои предпочтения и не красуются на СВОИХ мероприятиях
Отправлено: 29.10.25 - 11:59
Отвлекают народ от действительно важных проблем, если эта феодально-байская воровская банда не искоренит коррупцию и казнакрадство, вот тогда действительно все, каюк, лгбт как нибудь переживем
Отправлено: 29.10.25 - 12:27
Отправлено: 29.10.25 - 12:29
Отправлено: 29.10.25 - 15:20
Как я писала, активнее всех против ЛГПТ топят сами латентные ЛГБТ-шники. Вот они все на форуме и показались :))
Отправлено: 29.10.25 - 15:28
Цитата:
И мы сразу Вам поверили!
Даме, тихой сапой вывешивавшей флаг ЛГБТ на своей аватарке (чем не скрытая пропаганда?)
юля елиссева:
Как я писала, активнее всех против ЛГПТ топят сами латентные ЛГБТ-шники. Вот они все на форуме и показались :))
Как я писала, активнее всех против ЛГПТ топят сами латентные ЛГБТ-шники. Вот они все на форуме и показались :))
И мы сразу Вам поверили!
Даме, тихой сапой вывешивавшей флаг ЛГБТ на своей аватарке (чем не скрытая пропаганда?)
Отправлено: 29.10.25 - 17:54
Цитата:
Какие проблемы? Латентные тут собрались или какие-то другие - это не запрещено. Запрещена пропаганда
юля елиссева:
сами латентные ЛГБТ-шники.
сами латентные ЛГБТ-шники.
Какие проблемы? Латентные тут собрались или какие-то другие - это не запрещено. Запрещена пропаганда
