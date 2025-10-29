Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на пенсионные
В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на пенсионные
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52840
В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на пенсионные
Отправлено: 29.10.25 - 11:31
В Казахстане могут ограничить использование единовременных пенсионных выплат на покупку жилья. Поводом послужили выявленные Агентством по финансовому мониторингу подозрительные схемы досрочного снятия пенсионных под предлогом приобретения недвижимости.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7821
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
Отправлено: 29.10.25 - 11:31
Кому какое дело на какие средства что покупается,главное что твои и не ворованные. Там стоматологи что-то намудрили,тут с жильем что-то мудрят. Вы этими запретами только вредите яестным людям.
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
Отправлено: 29.10.25 - 11:51
Родственникам сотрудников мажиллиса или сената лучше запретите покупать жилье и авто за нал. а в мой карман не лезьте.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17098
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
Отправлено: 29.10.25 - 12:05
Какие то темные делишки творятся в этих фондах. Откуда у людей излишки в накоплениях? То в стоматологию перевели миллиарды.
Там ревизию не пора ли провести? А то может наши деньги криминальным способом списывают потихоньку.
А потом через несколько лет объявят, Ой, а вы знаите а денег нету в ЕНПФ. А где они, мы и незнаем
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46410
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
Отправлено: 29.10.25 - 12:19
Зубы, теперь жилье, государство, или лови мошенников, что же ты в тупую просто всем не мошенникам делаешь запреты?
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
Отправлено: 29.10.25 - 13:04
работать надо Виталий, работать) хорошего вам дня и настроения)
работать надо Виталий, работать) хорошего вам дня и настроения)
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
Отправлено: 29.10.25 - 14:10
стоматологию прикрыли, осталось только надежда отбасы чтобы снять(
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1190
В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на пенсионные
Отправлено: 29.10.25 - 15:26
Чтобы не было спекулятивных сделок, связанных с использованием излишков пенсионных накоплений, нужно Парламенту РК по инициативе Министерства промышленности, Генеральной прокуратуры внести изменение в законы, чтобы прокуратура или МВД имела права возбуждать уголовные дела за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, в отношении тех, кто совершает эти сделки! Излишки могут быть только у тех, у кого есть незаконно приобретенные активы, тот и скидывает их в пенсионный фонд деньги, чтобы их по закону легализовать, и тем самым уклоняться от уплаты налогов, особенно с 2026 года! Ведь не все будущие пенсионеры нарушают законы и незаконно скидывают активы в пенсионный фонд! Вот поэтому правоохранителям в будущем есть работа по выявлению латентных преступлений!
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
Отправлено: 29.10.25 - 15:28
почему я не могу использовать честно заработанные свои деньги, уважаемый бот?
почему я не могу использовать честно заработанные свои деньги, уважаемый бот?
