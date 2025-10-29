НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Если не прекратим – будет как на Западе". Депутаты снова заговорили о запрете пропаганды ЛГБТ
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52836
"Если не прекратим – будет как на Западе". Депутаты снова заговорили о запрете пропаганды ЛГБТ
Отправлено: 29.10.25 - 09:07
На заседании рабочей группы депутаты 28 октября Мажилиса вновь подняли тему запрета на пропаганду ЛГБТ в информационном пространстве — от соцсетей и фильмов до рекламы. Поправку планируют включить в законопроект по вопросам архивного дела.
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4371
Re: "Если не прекратим – будет как на Западе"....
Отправлено: 29.10.25 - 11:20
Цитата:
юля елиссева:
Да, Тим Кук является геем.


И?
Он для меня несвергаемый авторитет?
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7821
Re: "Если не прекратим – будет как на Западе"....
Отправлено: 29.10.25 - 11:24
Очередная глупость. Этого в интернете полно, это же вам не библиотека, где неугодные журналы можно вынести и сжечь. Вы лучше обратите внимание на бородатых и ряженных в коротких штанишках и стыдливых барышень завернутые с ног до головы. Им пофиг что вы там законы какие-то принимаете. Попутно что делать с дорожными и прочими полисменами,наднях опять у туристов вымогали денег, какое позорище!
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4371
Re: "Если не прекратим – будет как на Западе"....
Отправлено: 29.10.25 - 11:27
Цитата:
юля елиссева:
Вопрос, каким смартфоном пользуется депутат Дементьева? Если у неё Айфон, считается ли это пропагандой ЛГБТ?


Странный довод!
Если человек что-то создаёт, зарабатывая себе на жизнь, это является оправданием ПРОПАГАНДЫ его пристрастий?
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4371
Re: "Если не прекратим – будет как на Западе"....
Отправлено: 29.10.25 - 11:31
Поддерживаю инициативу депутатов!
Вовремя озаботились, пока окна Овертона не вбили идею нормальности ЛГБТ в головы молодёжи.

(«Окна́ О́вертона» — это социологическая модель, описывающая, как спектр приемлемых мнений в обществе меняется от неприемлемых до нормы, сдвигая «окно дискурса». Этот процесс позволяет постепенно вводить в общественное обсуждение и делать приемлемыми идеи, которые изначально считались табуированными или неприемлемыми.)
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4371
Re: "Если не прекратим – будет как на Западе"....
Отправлено: 29.10.25 - 11:38
Цитата:
Vit:
Морковка тоже очень подозрительная


Да уж...
Как будто фото с намёком
Эта форумчанка своими авами постоянно на что-то намекает
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4371
"Если не прекратим – будет как на Западе". Депутаты снова заговорили о запрете пропаганды ЛГБТ
Отправлено: 29.10.25 - 11:43
Цитата:
сайлау курманов:
Очередная глупость. Этого в интернете полно, это же вам не библиотека, где неугодные журналы можно вынести и сжечь.


Главное обозначить отношение государства к этому вопросу.
Ведь не предлагается преследовать геев, пусть живут как обычные люди, только не выпячивают свои предпочтения и не красуются на СВОИХ мероприятиях
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
538
Re: "Если не прекратим – будет как на Западе"....
Отправлено: 29.10.25 - 11:59
Отвлекают народ от действительно важных проблем, если эта феодально-байская воровская банда не искоренит коррупцию и казнакрадство, вот тогда действительно все, каюк, лгбт как нибудь переживем
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46407
"Если не прекратим – будет как на Западе". Депутаты снова заговорили о запрете пропаганды ЛГБТ
Отправлено: 29.10.25 - 12:27
Вообще то на Тенгри я прочитал про то, что даже показ традиционных поцелуев теперь запрещен

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46407
"Если не прекратим – будет как на Западе". Депутаты снова заговорили о запрете пропаганды ЛГБТ
Отправлено: 29.10.25 - 12:29
Не буду повторяться, я там ответил так

