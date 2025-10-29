НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
NG.kz
В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на пенсионные
29.10.25 - 11:31
В Казахстане могут ограничить использование единовременных пенсионных выплат на покупку жилья. Поводом послужили выявленные Агентством по финансовому мониторингу подозрительные схемы досрочного снятия пенсионных под предлогом приобретения недвижимости.
сайлау курманов
сайлау курманов
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
29.10.25 - 11:31
#1
Кому какое дело на какие средства что покупается,главное что твои и не ворованные. Там стоматологи что-то намудрили,тут с жильем что-то мудрят. Вы этими запретами только вредите яестным людям.
директор пляжа
директор пляжа
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
29.10.25 - 11:51
#2
Родственникам сотрудников мажиллиса или сената лучше запретите покупать жилье и авто за нал. а в мой карман не лезьте.
Vit
Vit
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
29.10.25 - 12:05
#3
Какие то темные делишки творятся в этих фондах. Откуда у людей излишки в накоплениях? То в стоматологию перевели миллиарды.
То в жилье уходят миллиарды.)

Там ревизию не пора ли провести? А то может наши деньги криминальным способом списывают потихоньку.
А потом через несколько лет объявят, Ой, а вы знаите а денег нету в ЕНПФ. А где они, мы и незнаем :-x 8-)
1
111
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
29.10.25 - 12:19
#4
Зубы, теперь жилье, государство, или лови мошенников, что же ты в тупую просто всем не мошенникам делаешь запреты?
Или это делается специально самим государством, чтобы запретить вообще выдавать пенсионные на нужды?
директор пляжа
директор пляжа
Re: В Казахстане хотят ограничить продажу жилья, купленного на...
29.10.25 - 13:04
#5
Цитата:
Vit:
Какие то темные делишки творятся в этих фондах. Откуда у людей излишки в накоплениях?

работать надо Виталий, работать) хорошего вам дня и настроения) ;-)
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам.

