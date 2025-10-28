Отправлено: - 11:06

maxsaf:

В Казахстане две проблемы: где найти инвестора и почему всё "разбазарили" иностранцам.

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Хех, вы же сами говорили, что у нас производства недостаточно и нужно АПК развивать. Вот придут инвесторы с деньгами, строить переработку, создадут 500 рабочих мест. Пусть строят и перерабатывают, люди наши будут работать, бюджет будет получать налоги