НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный зерновой проект в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52836
Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный зерновой проект в Костанайской области
Отправлено: 28.10.25 - 18:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компания встретилась с представителями госорганов Казахстана для обсуждения инвестиционного проекта по строительству комплекса глубокой переработки зерна. Комплекс будет включать линии по производству лимонной кислоты, нерафинированного подсолнечного масла, кормовой муки и серной кислоты.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29120
Re: Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный...
Отправлено: 28.10.25 - 18:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане две проблемы: где найти инвестора и почему всё "разбазарили" иностранцам. :-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7821
Re: Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный...
Отправлено: 28.10.25 - 19:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы не оказались эти барбосы однажды украденными здесь и возвращение их на родину выдают как инвестиции.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8542
Re: Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный...
Отправлено: 28.10.25 - 20:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
днажды украденными здесь и возвращение их на родину выдают как инвестиции.


Рабочая схема: - тем более Токаев переименовал - Комитет по возврату незаконно вывезенных активов на Комитет по привлечению инвестиции.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7776
Re: Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный...
Отправлено: 29.10.25 - 11:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
В Казахстане две проблемы: где найти инвестора и почему всё "разбазарили" иностранцам.


Хех, вы же сами говорили, что у нас производства недостаточно и нужно АПК развивать. Вот придут инвесторы с деньгами, строить переработку, создадут 500 рабочих мест. Пусть строят и перерабатывают, люди наши будут работать, бюджет будет получать налоги :lol: :lol: :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29120
Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный зерновой проект в Костанайской области
Отправлено: 29.10.25 - 11:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Хех, вы же сами говорили, что у нас производства недостаточно и нужно АПК развивать. Вот придут инвесторы с деньгами, строить переработку, создадут 500 рабочих мест. Пусть строят и перерабатывают, люди наши будут работать, бюджет будет получать налоги

Говорил про АПК, но не про инвестиции. АПК можно и без инвестиций вполне успешно развивать, взять палку покрепче, и всяких психологов форумных и прочих владельцев сети отелей Хилтон выгнать в поле работать, а не тунеядствовать ;-)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7776
Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный зерновой проект в Костанайской области
Отправлено: 29.10.25 - 11:24
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Говорил про АПК, но не про инвестиции. АПК можно и без инвестиций вполне успешно развивать, взять палку покрепче, и всяких психологов форумных и прочих владельцев сети отелей Хилтон выгнать в поле работать, а не тунеядствовать


Демагогия поуехавщих экономику не поднимет, а инвестиции будут способствовать тому, что страна будет кормить себя и экспортировать продукты с добавленной стоимостью, как отмечено в заметке и говорят сказочники на форуме :-P :-P :-P
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7776
Сингапурская компания инвестирует $230 млн в крупный зерновой проект в Костанайской области
Отправлено: 29.10.25 - 12:03
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Демагогия поуехавщих экономику не поднимет, а инвестиции будут способствовать тому, что страна будет кормить себя и экспортировать продукты с добавленной стоимостью, как отмечено в заметке и говорят сказочники на форуме


Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 164, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 164
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS