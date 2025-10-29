Отправлено: - 12:05

Какие то темные делишки творятся в этих фондах. Откуда у людей излишки в накоплениях? То в стоматологию перевели миллиарды.То в жилье уходят миллиарды.)Там ревизию не пора ли провести? А то может наши деньги криминальным способом списывают потихоньку.А потом через несколько лет объявят, Ой, а вы знаите а денег нету в ЕНПФ. А где они, мы и незнаем