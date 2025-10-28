Отправлено: - 23:43

Операторы электронной торговли, включая АО "Казпочта", DHL, FedEx и другие, будут выполнять все таможенные формальности за физических лиц, подавать необходимые декларации и оформлять посылки от имени покупателей.

Цитата:а раньше они не выполняли что ли таможенные формальности ? DHL и FedEX ? конечно выполняли / ну не будут через эти компании отправлять которые выше перечислены / через другие будут /