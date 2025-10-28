НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет большинство казахстанцев – КГД
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52833
Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет большинство казахстанцев – КГД
Отправлено: 28.10.25 - 15:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В рамках нового регулирования изделия для личного пользования, которые пересылали через международные почтовые отправления или перевозчиков, перейдут в категорию "товаров электронной торговли". Изменения будут минимальными", – пояснили в комитете.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46403
Re: Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет...
Отправлено: 28.10.25 - 15:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит Тему всё?
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
388
Re: Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет...
Отправлено: 28.10.25 - 15:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит нормальную сотку, по реальной цене (порядка 300 000) придется брать здесь по месту, процентов на 40% дороже. Тряпки и обувь стоят копейки
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
1008
Re: Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет...
Отправлено: 28.10.25 - 16:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришел с алиэкспрес товар, недорогой. Хотел за декларировать, на почте в пункте выдачи не знают как и что делать... В приложении QazPost захожу Keden, вбиваю трек номер, пишет не найден. Что дальше делать непонятно :-(
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
1008
Re: Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет...
Отправлено: 28.10.25 - 16:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инструкция по использованию сервиса Keden
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1506
Re: Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет...
Отправлено: 28.10.25 - 20:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если не затронет, то зачем было затевать? Ох не верю я в благие намерения, ох не верю!
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1832
Re: Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет...
Отправлено: 28.10.25 - 23:43
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Операторы электронной торговли, включая АО "Казпочта", DHL, FedEx и другие, будут выполнять все таможенные формальности за физических лиц, подавать необходимые декларации и оформлять посылки от имени покупателей.

а раньше они не выполняли что ли таможенные формальности ? DHL и FedEX ? конечно выполняли / ну не будут через эти компании отправлять которые выше перечислены / через другие будут /
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 175, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 175
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS